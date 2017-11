"El equipo lo pasará fatal si no está bien"

Aritz López Garai se muestra optimista de cara a la que considera una "difícil visita" al Cádiz. El entrenador del Reus, que el pasado verano colgó las botas para pasar de jugador a técnico del conjunto catalán, valora el momento bueno de sus pupilos para sacar un resultado favorable del Ramón de Carranza.

"Estamos en una buena dinámica de resultados y el objetivo ahora es ganar al Cádiz, hacer un buen partido e intentar alargar la racha", añadiendo que "no debemos mirar más allá y sólo pensar en el partido contra el Cádiz", que se disputará el próximo lunes a las nueve de la noche. El estado del Reus es favorable tras obtener cuatro puntos ante dos adversarios de la talla del Valladolid (2-2) y del Sporting de Gijón (1-0).

A pesar de la dificultad que, a priori, representa un campo como el Carranza, López Garai reiteraba ayer que "llegamos en un buen momento y el equipo está demostrando cosas buenas, pero aquí debemos seguir". "No podemos quedarnos parados a mitad de camino porque esta Liga es muy ajustada y no perdona", un lema que tiene muy fresco en la segunda campaña consecutiva del equipo en la categoría de plata, que suele ser más complicada que la primera por aquello de que ya no tiene cabida el factor sorpresa. López Garai admitió que los argumentos son sólidos para ver que el encuentro en suelo gaditano puede ir bien. "Tenemos la perspectiva de que el equipo continúa creciendo", dijo en ese sentido.

Una comparativa entre amarillos y rojinegros le llevó a decir en la sala de prensa que "la diferencia entre los dos equipos está en dos puntos", aportando el dato clasificatorio. "Ellos han empatado muchos partidos y no es fácil ganarles. Presentan pocos goles a favor y en contra. En ese sentido tienen números similares a los nuestros", indicaba como dato a tener en cuenta.

Llegado a este punto el preparador del Reus consideraba que "tenemos que preparar el encuentro con la máxima humildad, como hacemos siempre, sabiendo que si no estamos bien lo pasaremos fatal". "Somos un equipo que se ha acostumbrado a grandes escenarios en esta categoría e intentaremos seguir así. Carranza es un escenario perfecto para jugar al fútbol", apostillaba el entrenador del equipo catalán.