Un equipo 'nuevo' en Pucela

El Cádiz CF cierra hoy en Valladolid el círculo de la fase regular. Y lo hace con la clasificación cerrada para estar en el play-off de ascenso a Primera División, por lo que el interés en la jornada que finiquita una Liga se centra en conocer en qué posición accede el equipo a la fase de promoción. Actualmente es cuarto y los números confirman que puede ser tercero como también sexto. De ahí saldrá el primer enemigo a batir en la eliminatoria por subir, aunque si no sucede nada extraño en la jornada de hoy ese equipo debería ser el Tenerife.

En el entorno de la plantilla cadista ha resultado difícil mantener una concentración máxima durante la semana, ya que después de celebrar ante la afición el pase al play-off ha quedado la sensación de haberse quitado un peso de encima en forma de ansiedad y presión. Las de esta semana han sido sesiones más sueltas y liberadas para el grupo de futbolistas.

El conjunto de Álvaro Cervera se presenta hoy en el José Zorrilla con el ánimo de siempre por competir. Conste que este técnico, y posiblemente ninguno que sea profesional, no va a permitir un Cádiz de paseo en un partido en el que hay que jugar y hay que pelear. Si bien lo cierto es que la carga de minutos de muchos jugadores y la cercanía del primer partido de la promoción (miércoles o jueves próximos) obligan a tomar decisiones velando por el estado de aquellas piezas que se antojan claves para el equipo.

Cervera dijo el jueves que todos los que saldrían habían sido alguna vez titular. Tampoco el preparador con esta afirmación estaba descubriendo América, aunque esas palabras escondían un claro propósito de premiar a otros integrantes del plantel para dar descanso a sus preferidos. Alberto Cifuentes, Sankaré, Brian Oliván y Alfredo Ortuño se quedaron ayer en tierras gaditanas por decisión técnica. A este grupo hay que unir al sancionado Álvaro García, el lesionado Dani Güiza, así como Eddy Silvestre, que se encuentra convocado con la selección de Azerbaiyán. Tampoco está disponible Gastón del Castillo, quien hace unos días regresó a su Argentina natal.

En esta ocasión Cervera se ha llevado a los 18 justos para formar la convocatoria. Una lista con novedades sonadas como Migue González, Imaz, Malón o el portero del filial Álex Lázaro. Los 18 citados son los siguientes: Jesús Fernández y Álex Lázaro, como porteros; Carpio, Iván Malón, Aridane, Servando, Migue González y Luis Ruiz, como defensas; José Mari, Abdullah y Garrido, como pivotes; Salvi, Nico Hidalgo y Aitor García, como extremos; y Aketxe, Jesús Imaz, Rubén Cruz y Gorka Santamaría, como hombres más ofensivos.

La alineación, cuando se esperan cambios, suele ser una labor compleja de adivinar, por lo que hoy aumenta aún más esa dificultad por la de variaciones que se esperan. Jesús Fernández es seguro en la portería porque lo dijo Cervera. A partir de ahí lo normal es que Iván Malón sea el lateral derecho y Luis Ruiz, el izquierdo. Si el entrenador aboga por dar minutos a los menos habituales, Servando y Migue González deben formar la dupla de centrales, si bien no es descartable que Aridane estuviera en lugar del segundo de ellos. Para el doble pivote no hay mucho donde elegir al no estar disponible Eddy, que en este encuentro apuntaría a titular. Abdullah y Garrido parece que parten con más opciones, esperando José Mari en el banquillo. Un extremo debería ser para Aitor García, quedando mejor situado para el otro Nico Hidalgo y quién sabe si Jesús Imaz, que también parte con opciones serias para jugar en la mediapunta, aunque esta posibilidad dejaría como reserva a Rubén Cruz o Santamaría, quienes esperan esta oportunidad como agua de mayo en mitad de junio.

Al margen de los elegidos, el Cádiz saldrá a arañar a un Valladolid que quema sus últimas naves mirando al Huesca, que visita al Levante. Los amarillos sueñan con ser terceros o cuartos para tener la ventaja del factor campo en el encuentro de vuelta. Detalles que pueden marcar una eliminatoria en la que habrá tanto en juego.

Por su parte, el Valladolid, sin el sancionado Joan Jordán, tiene que empatar o ganar ante el Cádiz y esperar a ver lo que haga el Huesca en Valencia contra el Levante, para poder disputar la promoción. El entrenador, Paco Herrera, dijo durante la semana que su equipo debe jugar pensando solo en la victoria ante un Cádiz que, a su juicio, es "igual de peligroso" con los suplentes, y no estar con la mirada puesta en otros resultados.

Las ausencias por sanción de Jordán y de Álex López hacen que Herrera tenga que realizar cambios en el once inicial y, según admitió, la pareja de Leao en el centro del campo puede ser Míchel, Sergio Marcos o Guitián. Sergio Marcos, una de las posibles novedades en la alineación inicial, considera que el equipo tiene que afrontar con optimismo esta última jornada.

Herrera contará con el ex cadista Juan Villar, después de que ambos hayan mantuvieran una conversación durante esta semana y el onubense mostrara su máximo compromiso con el equipo. El delantero Jaime Mata, lesionado, será el único descarte obligado de la convocatoria de Herrera, que ha llamado a todos los disponibles antes de decidir los 18 que se visten de corto.

Las cuentas están claras, el Valladolid tiene que sacar al menos un punto más que el Huesca, que se mide al ya campeón de la categoría. Y el Cádiz, ganar para que no bajar de la cuarta posición sea una realidad sin depender de nadie.