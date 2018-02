"El equipo no me ha gustado cuando no tenía el balón"

Álvaro Cervera está molesto con el resultado y con algunos aspectos de su equipo. "Hoy estaba en un segundo plano defender. Parece que tenían que tocar todos, pero defender, no. Quizás es el partido en casa en el que hemos tenido más ocasiones y no hemos ganado"

El técnico cadista entra en materia al decir que "el equipo no me ha gustado cuando no la tenía", descartando que haya sido motivado por las variaciones en el once. "Hemos cambiado el lateral derecho y el izquierdo porque nos estaban metiendo muchos goles en centros y Garrido porque ayer tenía molestias. Hoy hemos estado atascados".

Cervera incide en que "el Cádiz es bueno y gana de una manera y estamos haciendo un pulso entre todos para ver si cambiamos la forma". "Soy ambicioso y trabajaré para que el equipo vuelva a lo de antes".