"Al equipo le faltó todo, no estuvo en el campo"

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, no estaba nada contento, no sólo por la derrota, que ya es un hecho doloroso en sí mismo, sino por la mala imagen ofrecida por su equipo, que nunca llegó a dar la sensación de poder obtener un resultado positivo en la visita matutina al estadio del Alcorcón. En la rueda de prensa posterior al encuentro disputado a mediodía en el Municipal Santo Domingo, el técnico no se cortó un pelo y dijo lo que pensaba, al menos en parte.

Todavía con la derrota caliente, minutos después del pitido final, el responsable del vestuario afirmó que "al equipo le ha faltado de todo porque no hemos estado en el campo". Así de duro se expresó Cervera, que continuó con su exposición: "El Cádiz es una cosa muy concreta, que es pelea y lucha, y no podemos pensar que con otras cosas podemos ganar".

El míster aseguró que "en ningún momento hemos estado preparados para poder ganar" y dijo además que es una situación que "me preocupa porque los anteriores partidos los ganamos sin ser mejores que el contrario y ahora ha pasado lo mismo, pero en este caso con una derrota. Lo primero que ponemos en el campo es entrega".

Y apuntó algo más. "El Cádiz no puede jugar así", agregó el entrenador del equipo amarillo antes de referirse al Alcorcón: "El rival fue como esperábamos, gana bien las segundas acciones y al contragolpe resulta peligroso".