El equipo amarillo es igual de sólido en casa que a domicilio

No hay nada como paladear el dulce sabor de una victoria para tener una plácida digestión y ver el vaso medio lleno con el que rebosar optimismo. El Cádiz arrastraba cinco jornadas enemistado con el triunfo. Su renta menguaba -la distancia sobre el séptimo alcanzó una holgura de siete puntos- pero aguantaba el tirón en la zona noble de la clasificación, con el margen de error reducido a la mínima expresión aunque beneficiado por la irregularidad de sus rivales directos, que no aprovechaban la situación para dejar atrás al conjunto entrenado por Álvaro Cervera en la batalla por la propiedad de las plazas de la fase de ascenso.

Las dudas aparecieron porque los resultados no terminaban de acompañar hasta que el Cádiz finalizó la travesía en el desierto cuando se congració con el infinitivo del verbo ganar en el instante más oportuno. A estas alturas de la temporada, en pleno sprint final, cuando no cabe el más mínimo respiro, cualquier momento es bueno para dar un golpetazo sobre la mesa, como el que propinó en el campo del Alcorcón un equipo amarillo -ataviado para la ocasión con vestimenta de color verde en el Municipal Santo Domingo- que, tras imponerse por un 0-2, transforma esos cinco partidos sin vencer en cinco encuentros sin tropezar con la decepción que supone toda la derrota. Los cuatro empates consecutivos (contra UCAM Murcia, Lugo, Huesca y Levante), todos con idéntico marcador de 1-1, ofrecían una doble lectura. Por un lado, la producción de puntos era escasa (sólo cuatro de los 12 puestos en liza). Por otra parte, al mismo tiempo evitaba caer en una dinámica perdedora. Depende de hacia donde se inclinara la balanza ese póquer de tablas sería bueno o no y con la victoria en territorio madrileño adquirió el valor que no pareció tener en su momento. El camino queda expedito. Sólo depende de sí mismo en los seis capítulos restantes.

El Cádiz es, junto a los emergentes Getafe y Huesca, el único club de LaLiga 1|2|3 que no ha perdido un solo partido en las últimas cinco jornadas, toda una demostración de competitividad que hace inevitable su condición de favorito para acabar al torneo entre el tercero y el sexto.

La escuadra gaditana había vivido en las últimas semanas bajo la amenaza del posible abandono de las posiciones de privilegio a las que ahora vuelve a agarrarse con más fuerza que nunca gracias al efecto propulsor que ejerce el éxito obtenido en el terreno del cuadro alfarero. Por mucha apariencia de equipo de Segunda B que ofrezca el Alcorcón, el Cádiz encaraba el reto de superar a un adversario que no le quedaba otra que morder en su feudo. No es nada sencillo ganar partidos que son auténticas finales. Los de Cervera supieron maniatar a los madrileños -el extremo Alejo fue el único que creó problemas de verdad- y desplegaron el juego con el que desde hace cinco mese presentan sus credenciales para el ascenso: intensidad de principio a fin, tapar espacios atrás, robar balones y salir por velocidad. Fueron superiores salvo en el arreón final a la desesperada de los locales. Además del trabajo colectivo, los visitantes destacaron en acciones individuales y de esa forma el desenlace no podía ser otro que la consecución de tres puntos importantes, como lo son todos en la recta que conduce a la meta.

El Cádiz amarró su tercera victoria fuera de casa en la segunda vuelta -las otras las certificó ante el Numancia y el Girona-, las mismas que consiguió a domicilio en toda la primera. El equipo amarillo se empeña en demostrar que es igual de fuerte en el Ramón de Carranza que en otros estadios. Los números así lo demuestran. Los 24 puntos que se ha embolsado hasta la fecha en la segunda vuelta los reparte a partes iguales en casa y fuera: 12 en el santuario cadista y otros 12 cuando le toca comparecer como foráneo. El recorrido es similar dentro y fuera: tres victorias, tres empates y una derrota en el barrio de La Laguna; y tres triunfos, un trío de tablas y dos varapalos en otros territorios.

Da igual si es local o visitante, el caso es que el Cádiz aumenta su cosecha allá por donde pisa.

Es un rival incómodo para los demás, muy difícil de desarborlar. Es tan fiable en un sitio o en otro. Esa regularidad le lleva a acumular nada menos que 20 jornadas enclavado en los puestos de play-off, a los que accedió el pasado mes de diciembre, de los que ya no tiene intención de descabalgarse y a los que apunta de manera definitiva si no desvía su trayectoria en los coletazos finales del campeonato. En 2017 no conoce otro lugar que no sea el tercero, el cuarto, el quinto o el sexto escalón. El amarillo es una moda nada pasajera. El cadismo sueña despierto con la opción, difícil pero no imposible, de dar el salto de a Primera División -la última campaña en la élite fue en la 2005/06-. Sólo disfrutar de esa posibilidad ya es todo un regalo después de seis largos años de interminable sufrimiento en Segunda B. La cara visible de los tres puntos de oro atrapados ante los alfareros es la confirmación de que el conjunto de Cervera recupera su mejores sensaciones, las que mostró durante su etapa más prolífica de la temporada, cuando empezó a enlazar victorias y se hizo un hueco entre los más fuertes.

El Cádiz pasó de contar con una plantilla diseñada para tratar de sujetar la permanencia sin sobresaltos a desbordar la expectativas y alimentar los méritos para luchar por un objetivo mucho más atractivo. Ahí sigue, a falta sólo de 540 minutos después de los 3.240 ya tachados del calendario.