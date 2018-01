La enfermería, a tope de cara al partido del domingo

Si hay algo a lo que está acostumbrado esta temporada Álvaro Cervera es a tener que trabajar con menos futbolistas de los que componen la plantilla. Es la tónica habitual desde el principio que se mantiene a lo largo del tiempo y esta semana no es una excepción. La enfermería está a tope y el margen de elección para afrontar el encuentro contra el Alcorcón es limitado. El último en sumarse a la lista de tocados es Javier Carpio, que ayer no se ejercitó con sus compañeros en la Ciudad Deportiva de El Rosal. La ausencia convierte en interrogante su disponibilidad para la cita del próximo domingo. Todo dependerá de si hoy y mañana puede entrenarse con normalidad.

Quien no llega seguro es Rober Correa tras la luxación del hombro izquierdo que sufrió en el choque contra el Sevilla de la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey. Si ninguno de los dos laterales derechos pudiera vestirse de corto en el duelo frente a la escuadra alfarera, la alternativa sería una vez más Servando, ocupante de esa posición durante varios partidos.

Tampoco trabajaron ayer al cien por cien con el grupo Marcos Mauro, Sankaré, Alberto Perea y Dani Romera, quienes no jugarán el domingo.

Con la marcha de Rubén Cruz al Cartagena -a falta de la llegada de un nuevo ariete- y la lesión de Romera, sólo hay dos delanteros disponibles: David Barral y José Ángel Carrillo. A ellos se una esta semana el atacante del Cádiz B Seth Airam Vega, que se está entrenando con el primer equipo, algo que no es una novedad para él esta campaña.

Algunos jugadores están trabajando esta semana con precaución por distintas razones. Garrido, el que más minutos acumula este curso en partidos oficiales, se puso en manos de recuperadores el miércoles y ayer, aunque se ejercitó con sus compañeros, no participó en el partidillo para no forzar más de la cuenta. En principio no debe tener problemas para jugar el domingo, como tampoco Salvi, que ayer bajó el ritmo en el tramo final en una medida de cautela. La sesión de hoy será fundamental para comprobar qué jugadores están en estado óptimo para el duelo dominical.