"Me encantan las palabras de Pina para transformar la cantera; ojalá lo lleve a cabo"

Cuando Diario de Cádiz publicó el pasado día 30 la entrevista con Quique Pina, Luis Escarti fue una de las personas que mayor alegría recibió por las palabras del nuevo consejero delegado. El ex técnico y ex consejero coincide plenamente con el actual dirigente en la necesidad de hacer una cantera 'nueva', empezar prácticamente de cero y organizar todo al nivel de exigencia de un club serio y profesional que ahora mismo se codea con los mejores de la segunda categoría del fútbol español.

Luis Escarti habla del asunto porque lo ha vivido en sus carnes, pues no hay que olvidar que durante tres años (2007-2010) fue consejero responsable de la cantera. Una cantera, en aquel momento bajo la presidencia de Antonio Muñoz, que ya entonces estaba herida de muerte. Escarti hizo de casi todo; pagaba de su bolsillo botellas de agua para los canteranos y los árbitros, bocadillos y hasta tiques de gasolina... Cada vez que aparecía por El Rosal -a diario- padres y familiares de decenas de canteranos se acercaban a desahogarse con él por los incumplimientos en materia de cantera.

Es por ello que las manifestaciones de Pina suponen una satisfacción para Escarti. "Me encantan las palabras de Quique Pina para transformar la cantera, ojalá lo lleve a cabo", señala el ex dirigente, que ve en las manifestaciones del consejero delegado la primera piedra de un proyecto reformista que acabe con un fútbol base que no funciona como desea el murciano.

"Ahora es el momento de afrontar esa situación y de meterle mano. Estamos en Segunda División A y es la ocasión de dar ese paso. El equipo se va a asentar en la categoría porque ya lo está consiguiendo y ahora es el momento de cambiar y organizar todo el fútbol base. Hay que hacer provincia, entablar relaciones con todos los clubes, de Cádiz y de las diferentes localidades. Todos esos equipos nos pueden ayudar mucho".

Escarti es una persona que, por la experiencia vivida, está convencida de la necesidad de apostar decididamente por el fútbol formativo. "Cuidar la cantera, velar por la enseñanza de los chavales y trabajar con una estructura seria y sólida son aspectos claves. Y la ambición hacia el Cádiz B -Pina dijo que el objetivo es que ascienda a Segunda B- es una señal de valentía. Confío que Pina lo consiga".

La excelente situación que vive el primer equipo también es motivo de análisis por su parte. "Tengo total confianza en el Cádiz e incluso me atrevo a decir que el parón navideño ha venido mal. Desde el partido con el Oviedo se ve que el equipo sabe lo que quiere y ha recuperado la forma. Es un equipo muy disciplinado que arriba tiene veneno para los rivales en forma de goles. Ortuño y Álvaro (García) están impresionantes", manifiesta.

Para acabar, comparte la necesidad de acudir al mercado de invierno. "Creo que podemos necesitar un lateral derecho y un mediapunta. Lo demás funciona y no veo conveniente tocarlo".