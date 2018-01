"Estoy encantado con tener 39 puntos"

Con la satisfacción por el deber cumplido, Álvaro Cervera acudió a la cita con los medios de comunicación dando su punto de vista del triunfo sobre el Granada, así como congratulándose de que el equipo siga en racha en la Liga.

"Nosotros cuando veníamos al estadio para jugar el partido lo hacíamos con la idea de intentar ganar. Otra cosa es hablar de lo que ha pasado", indicando con total seguridad en este sentido que "el rival no ha sido superior en el juego; ha tenido más ocasiones pero en el juego no ha sido mejor". "Hemos tenido menos ocasiones pero no creo que hayamos hecho algo mal. Estos partidos se juegan como se pueden".

Como Oltra había pasado antes por la sala de prensa y habló de "milonga" al referirse que el objetivo amarillo sea la permanencia, Cervera, desde el respeto, le replicó de la siguiente manera: "Nos quedan once puntos para llegar a la milonga".

El técnico cadista tiró de sinceridad cuando se le preguntó por el balón parado, a pesar de que de esa forma llegó el único tanto del encuentro. "El Cádiz está mal a balón parado. Desde que José Mari se lesionó no estamos bien en esas acciones", añadiendo seguidamente que a pesar de las carencias que pueda tener su equipo, "vamos a intentar llegar hasta donde podamos", recordando una vez más que "el objetivo es alcanzar los 50 puntos".

La expulsión de David Barral dio que hablar en el campo y fuera de él, y como no podía ser de otra manera se convirtió en una pregunta que llegó a la mesa del entrenador. Éste se mordió la lengua y dejó la sensación de no decir todo lo que pensaba. "Me gusta poner ejemplos a las cosas y aquí no lo voy a poner. No le voy a dar muchas vueltas", explicó antes de agregar que "no me quiero quedar con diez jugadores". "Con lo que le diga yo a Barral no le voy a convencer".

También se posicionó otra vez sobre el balance de la primera vuelta, admitiendo que "ha sido irregular porque empatamos y perdimos mucho en la primera parte y en la segunda todo ha sido ganar y ganar". "No es lo más normal, pero tenemos 39 puntos y con las bajas que hemos tenido estoy encantado de lo que se ha hecho. Sé que lo que viene será complicado para nosotros", apostilló señalando de forma evidente a los encuentros de la segunda vuelta.

Otro tema espinoso apuntó a Rubén Cruz, que ayer formó parte de la convocatoria e incluso disputó de minutos después de que Quique Pina le abriera la puerta hace algunos días como candidato a poder abandonar la plantilla en el actual mercado de invierno. "Cuento con todos. El club sabe lo que necesita el equipo y estamos de acuerdo. Si Rubén Cruz tiene que salir porque es lo mejor para el club, pues tendrá que salir. Estoy encantado de su trabajo y de como entrena siempre", finalizó destacando la aportación de utrerano a pesar de ser uno de los jugadores más cuestionado por parte de la grada.