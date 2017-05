El Cádiz se adentra en una etapa del largo sprint de final del campeonato en la que trata de apretar el acelerador para dar el empujón definitivo que le sirva de pasaporte con el que acceder a la batalla de la fase de ascenso que persigue con tanto ahínco. El equipo amarillo afronta hoy, en la 37ª jornada, el ilusionante reto de dar un paso más en dirección al objetivo sobrevenido después de haber amarrado la permanencia con una autoridad asombrosa. El enfrentamiento contra el Nástic de Tarragona (a partir de las seis de la tarde en el estadio Ramón de Carranza, ofrecido en directo por televisión a través de LaLiga 1|2|3, Vodafone, Orange y Telecable) irrumpe como una nueva final, como lo son las seis jornadas que aún hay que tachar del calendario hasta mediados del próximo mes de junio.

El duelo se presenta con un aliciente añadido. La inesperada derrota del Oviedo frente al Alcorcón concede al Cádiz una oportunidad de oro para distanciarse nada menos que siete puntos del séptimo, una ventaja que a falta de cinco jornadas para el epílogo sería casi decisiva para dejar más que encarrilado el pase a la fase de ascenso. El escenario no puede ser más favorable para descolgar a un rival directo que flaquea y poner la directa hacia las eliminatorias. El equipo que dude en este tramo está condenado a no cumplir sus objetivos.

Para conseguir esa renta de siete puntos es imprescindible retomar la senda victoriosa en casa, donde los amarillos acumulan tres partidos seguidos sin ganar (derrota ante el Tenerife y empates contra Lugo y levante). Casi dos meses después del último triunfo, frente al Rayo Vallecano, el Cádiz necesita vencer para colocar un cortafuegos delante del séptimo peldaño.

El choque ante el Nástic ofrece una apariencia desigual que no puede ser más engañosa entre un conjunto local que pelea por el premio gordo de subir a Primera División y otro, el visitante, que comparece en el santuario cadista con la máxima urgencia de puntuar en su desesperada contienda para escapar de la zona de descenso. Los 15 puestos -cuarto frente a 19º- y 16 puntos -57 y 41- de diferencia entre andaluces y catalanes no reflejan el recorrido parejo de ambos durante los 15 capítulos disputados de la segunda vuelta. Los 24 puntos sumados por el Cádiz y los 23 del Nástic revelan una trayectoria similar en los tiempos recientes y auguran un encuentro presidido por la igualdad una vez que el cuadro mediterráneo, bajo la batuta en el banquillo del gaditano de La Línea Juan Merino, se ha dotado de tanta solidez que ha pasado de estar abocado al abismo hace dos meses -medio torneo liguero en la condición de colista- a disponer ahora de opciones reales de atar la salvación, de la que sólo se halla a un punto. Llega al Carranza después de haber perdido en su terreno contra el Reus en la prolongación en una cita equilibrada.

Los amarillos cayeron (1-0) en la primera vuelta ante un adversario que entonces ocupaba la última posición, que ha ido a más tras el relevo de preparador y que por tanto se presenta como un hueso duro de roer para un Cádiz que además encara el choque con una defensa de circunstancias. Las tarjetas pesan los suyo a estas alturas del curso. Las obligadas ausencias de los sancionados Javier Carpio -también lesionado de una rodilla-, Aridane y Brián Oliván, los tres afectados por acumulación de amonestaciones, empujan a Álvaro Cervera a tirar de fondo de armario para rearmar una zaga en la que la que tampoco está asegurada la presencia de Khalifa Sankaré, con molestias en una rodilla.

La novedad estará en el lateral derecho con la participación de Iván Malón, titular por primera vez en el santuario cadista -formó parte del once inicial en la visita al Girona- desde su aterrizaje en el mercado invernal. Sus tres compañeros en el resto de las posiciones defensivas serán los que jugaron de salida en El Alcoraz frente al Huesca: Servando, Sankaré y Luis Ruiz. Si el entrenador decide ni realizar más movimientos, en el centro del campo y en ataque redoblará su apuesta por los mismos jugadores que desempeñaron un buen papel en los compromisos frente a Levante y Alcorcón. Jon Ander Garrido y José Mari ser perfilan una semana más como responsables de la centralita, flanqueados en los costados por los veloces Salvi y Álvaro García. Ager Aketke, especialista a balón parado, apunta a los tres cuartos y el artillero Alfredo Ortuño no faltará a la cita como hombre más adelantado en ataque. No es descartable que el técnico busque un hueco a Rafidine Abdullah, aunque para ello tendría que tomar la difícil decisión de dejar fuera a uno de los titulares en fechas recientes.

Los gaditanos regresan a su feudo, arropados por su parroquia, con la sonrisa de oreja a oreja una vez recuperada la senda de la victoria en el campo del Alcorcón, donde puso fin a una racha de cinco jornadas consecutivas sin ganar que ha convertido en cinco partidos sin perder fruto de un balance de cuatro empates -ante UCAM Murcia, Lugo, Huesca y Levante- y el triunfo frente a los alfareros, acompañado de las sensaciones de solvencia que le mantienen inabordables en las plazas de privilegio durante 20 jornadas seguidas.

Los jugadores de Cervera recobran su mejor versión en el momento más oportuno aunque cada partido empieza de cero y hoy deben demostrar su progresión ante un contrincante herido pero rocoso, que a día de hoy estaría arriba si no hubiera desperdiciado la primera vuelta.

La intensidad de principio a fin, la velocidad y el acierto en las dos áreas serán claves en un encuentro trascendental para ambos contendientes. El Cádiz dará un paso importante si es capaz de enlazar su segunda victoria y aprovecha el regalo de sus rivales directos. La moral está por las nubes en una plantilla consciente de que tiene que competir al cien por cien si quiere contar con verdaderas posibilidades de pujar por el ascenso. Quedarse con los tres puntos consolidaría aún más al equipo en la zona vip y además le otorgaría un extra de autoestima antes de acudir el próximo viernes a La Romareda, donde le espera el Real Zaragoza en uno de los envites a domicilio más complicados para los amarillos.