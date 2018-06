Más información Nico se cae de la última convocatoria

El entrenador del Cádiz ha reconocido en la rueda de prensa celebrada en la Ciudad Deportiva de El Rosal, tras el último entrenamiento de la semana antes del importantísimo encuentro de mañana en Granada, que cree que un punto no será suficiente para alcanzar la fase de ascenso, por lo que el equipo amarillo tendrá que salir a por la victoria. "El empate no nos valdrá; tenemos que ganar", ha afirmado Álvaro Cervera después de confirmar que Garrido no llega a tiempo para la cita. "Ha hablado conmigo y me ha dicho que tal y como se encuentra restaría más que sumar", ha precisado el técnico, que en cambio sí podrá disponer de Salvi y Barral.

No obstante, sobre el extremo sanluqueño ha indicado que "lleva casi un mes fuera y no está para salir de inicio, sino para aportar a su nivel 20 ó 30 minutos", mientras que respecto al delantero parece no tener dudas. "Su caso es distinto, apenas dejó de entrenar unos pocos días", ha recordado.

Sin anunciarlo, apuntó a la titularidad del isleño al hacer hincapié en lo que más le preocupa de cara al duelo en el Nuevo Los Cármenes. "El principal problema toda la temporada ha sido la falta de gol y ahora necesitamos marcar para vencer", ha resumido.

Preguntado por las sensaciones que ve en el grupo, asegura que lo nota "calmado, aunque cada uno lo vivirá a su forma por dentro", y personalmente admite que "el otro día, tras el 1-1 con el Tenerife, estaba cabreado porque había cosas que se me habían escapado, pero ahora estoy más confiado. Hemos hecho una gran temporada y podemos refrendarla". A vueltas con el gol de los insulares en la prolongación, el preparador cadista ha insistido en que fue consecuencia de un golpe de suerte, de mala suerte en este caso: "Así es el fútbol; el día anterior el Real Madrid ganó la Champions por lo que la ganó".