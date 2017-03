"Fue un duelo parejo, sin diferencias"

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, compareció en la sala de prensa del estadio Carlos Tartiere para valorar el encuentro resuelto con derrota del cojunto amarillo por 2-1.

El preparador cadista manifestó que "fue un partido disputado, con pocas ocasiones de gol y con mucho pase largo". Cervera explicó que "nos pusimos por delante en el marcador y cuando estamos para llegar al descanso llegó el empate, y ya en la segunda mitad pasó lo mismo".

Como es lógico, no estaba nada satisfecho con el resultado y no ocultó que el equipo no estuvo bien. De hecho, afirmó que "el equipo no ha estado cómodo y el campo tampoco ha ayudado".

A su juicio, el partido "ha estado parejo y no hemos visto diferencias entre el que ha perdido y el que ha ganado". El que perdió fue el Cádiz.

El responsable del banquillo cadista señaló sobre el encuentro disputado entre el conjunto asturiano y la escuadra gaditana que "ha sido un partido típico de Segunda División. Nosotros salimos al contragolpe y el Oviedo nos hizo dos goles y no nos dejó espacios. Es más difícil para nosotros, sobre todo fuera de casa".