La duda ya no es Garrido sino el uso del trivote

Jon Ander Garrido fue uno de los nombres propios sobre el que tuvo que hablar el entrenador del Cádiz durante la comparecencia ante los medios ayer en las instalaciones de El Rosal. El centrocampista vasco se ha perdido los últimos cinco encuentros de la competición liguera por culpa de una fisura en el antebrazo derecho que se produjo en el Iberostar Estadio de Mallorca, aunque aquel día disputó los 90 minutos e incluso no fue consciente de las consecuencias del golpe que había sufrido hasta que pasaron varias horas.

Desde entonces, pese a seguir ejercitándose junto a sus compañeros con una protección que no le permitían usar en partidos oficiales, Cervera no ha contado con él. Consciente de la importancia de su mediocentro más defensivo, lo ha reservado, lo ha cuidado con mimo, ha preferido evitar exponerlo a golpes innecesarios y también ha optado por contar con otro futbolista que no arrastrara ningún tipo de limitación. Por todo ello, se quedó fuera de la convocatoria en las citas ante Mirandés, Getafe, Reus y Numancia, y aunque entró en la lista de expedicionarios para Oviedo, finalmente no saltó al rectángulo de juego y se quedó todo el tiempo en el banquillo.

Casi mes y medio después de la visita a Palma, mañana podría regresar al césped, aunque quizás no desde el principio. Álvaro Cervera no despeja dudas al respecto, apenas da pistas, pero desliza sus intenciones.

"Si tuviese que utilizarlo, lo utilizaría", asegura sin titubeos, mas acto seguido recuerda que "José Mari y Abdullah lo están haciendo bien", así que "ahora mismo no veo la opción de meterlo". ¿Vuelta al titular? "No sé", se limita a decir, aunque confiesa que su intención no es desde luego revolucionar el once inicial. "No habrá muchos cambios", adelanta, de hecho.

En todo caso, el preparador cadista comparte una reflexión que desde luego da que pensar. En Oviedo, tras el cambio obligado de Salvi por Eddy Silvestre, con 0-1 en el marcador, "el equipo fue peor jugando con tres centrocampistas". No le falta razón.

Sin embargo, esta realidad, la de la apuesta por un trivote, no le condiciona de cara al futuro. "Hemos ganado con tres centrocampistas al Alcorcón y al Zaragoza", recuerda. Cierto, aunque con Garrido, José Mari y Abdullah desde el inicio sólo plantó cara a los aragoneses, con éxito, y al Nástic en Tarragona, en este caso con una derrota por la mínima.

Con cualquier otra combinación para el trivote hay un poco de todo, pero lo más reciente es lo sucedido en Oviedo. Cervera quiere pasar página pero no disimula que no se lo quita de la cabeza "No había otro hombre tan rápido como Salvi, sacamos a un mediocentro y dejamos de llegar", analiza. En cambio, "ellos nos llegaron dos veces y nos marcaron dos". Así es el fútbol.