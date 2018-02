Entre el dolor y una honda preocupación

La crisis generada por la detención de Quique Pina fue analizada ayer por 17 voces autorizadas del cadismo, inmersos en el club en diferentes épocas de su historia. Temor generalizado a que el problema judicial pueda afectar a la buena marcha deportiva del equipo y pesar por la mancha que supone para el club.

Rafael Fernández Bernal

accionista del Cádiz

"Esto es una tristeza muy grande que me ha dejado planchado"

"Esto es una tristeza muy grande, es una pena la situación que estamos viviendo hoy. A mí, personalmente, me ha dejado planchado, pero confío en que todo se aclare cuanto antes mejor. Yo he estado colaborando mucho últimamente con el Cádiz, incluso adquiriendo un alto número de acciones, y he apostado por el club debido a la gestión deportiva de Pina y Cordero. Lo que Quique tenga con sus negocios es cosa suya, no tengo ninguna información sobre eso".

Diego García

ex consejero del Cádiz

"Espero que esto no perjudique al Cádiz, lo único que cabe ahora es hacer piña"

"Con este tema tengo poco que decir, solo desearle a Quique Pina que se aclaren a su favor los hechos de que se está hablando tras lo de esta mañana. En cualquier caso, hay que ser respetuosos con la Justicia. También espero que esto no perjudique al Cádiz, que está por encima de las personas. No debería ser de otro modo. Lo único que cabe ahora es hacer piña y seguir hacia delante para conseguir éxitos".

Florentino Manzano

ex presidente del Cádiz

"El Cádiz está por encima de las personas, es una cosa al margen del Cádiz"

"Según tengo entendido por lo que he leído esta mañana, es una cosa al margen del Cádiz. Creo que se trata de un tema que afecta a personalmente a Quique Pina, pero en ningún caso al club. Puede ser que al principio se investigue en todos los sitios por los que ha pasado, pero el Cádiz está por encima de las personas y no hay razón para que se vea perjudicado por este asunto".

Fran Canal

ex consejero del Cádiz

"En las redes sociales se está haciendo escarnio, como pasó con Vizcaíno"

"Por encima de todo, toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario, pero en las redes sociales ya se está haciendo auténtico escarnio con Quique Pina, exactamente igual que hicieron unos días atrás con Manolo Vizcaíno. Esa gente debería concederle de momento el beneficio de la duda, como dice la Constitución Española. No se debe condenar a las personas antes de los juicios, hay que dejar que la Justicia trabaje".

Alessandro Gaucci

ex mánager deportivo del cádiz

"Estoy alucinado, pero todo puede pasar mientras no haya una condena"

"Estoy alucinado, es algo muy sorprendente. Ahora que el Cádiz iba bien, mira qué ocurre. Espero que todo pase muy pronto y Pina pueda demostrar su inocencia. Todo el mundo tiene derecho a defenderse y todo puede pasar mientras no haya una condena. Yo he sido acusado por cosas que no eran verdad y luego me dieron la razón, pero la mierda ya me la habían tirado encima".

Oli

Ex futbolista y ex técnico del Cádiz

"Es necesario que la plantilla se abstraiga de los líos extradeportivos"

"Estoy totalmente seguro de que el Cádiz se encuentra libre de toda culpa, al margen de cualquier irregularidad. Confío plenamente en que esto no altere al equipo, que está realizando una gran campaña, y eso permita pelear hasta el final por el ascenso a Primera División. Hace falta tranquilizar a los componentes de la plantilla para que se abstraigan de los líos extradeportivos".

Chico Puig

accionista del Cádiz

"Supongo que de algún modo salpicará al Cádiz, como ocurriría en cualquier empresa"

"Tenemos que esperar a ver qué aporta la investigación para saber si se le imputa o no. He escuchado al secretario del consejo de administración diciendo que este problema no afecta al club, pero pienso que por activa o por pasiva le tendrá que afectar de alguna manera que el consejero delegado y accionista importantísimo esté por medio en este asunto. Supongo que de algún modo salpicará como ocurriría en cualquier empresa, sea o no del mundo del fútbol".

Carmelo

ex futbolista del Cádiz

"Vizcaíno está perfectamente preparado para llevar él solo la nave a buen puerto"

"La presunción de inocencia hay que respetarla por encima de todo, pero si ha hecho algo de lo que le acusan tendrá que pagarlo como todo el mundo. Para eso está la Justicia. Creo que al Cádiz no le pasará nada gracias a la bicefalia que existe. Vizcaíno está perfectamente preparado para llevar él solo la nave a buen puerto. A rey muerto, rey puesto. Y si de momento lo sueltan, siempre le queda Bruselas".

Luis Escarti

Ex entrenador y ex consejero del Cádiz

"Me ha cogido de imprevisto y es un asunto muy feo que ojalá no nos afecte"

"Todo este asunto me ha cogido de imprevisto porque, como tanta gente, no lo esperaba. Es un tema feo que ojalá no nos afecte en lo deportivo, que es lo más importante teniendo en cuenta la buena marcha que lleva el equipo en la Liga. Realmente no se de qué va todo este lío pero no es agradable y llega cuando mejor está el equipo".

Carlos Medina

ex apoderado de locos por el balón

"Es una pena y una triste realidad; esto afecta y el club se mete en un lío"

"Una pena y una triste realidad, pero siempre hay que tener en cuenta la presunción de inocencia. Todo es muy desagradable a pesar de que su mujer, Teresa, está tranquila. Recuerdo que Pina fue quien mostró más interés en las acciones de Muñoz para quitárselas a los italianos, que no pagaban. Esto afecta y el club se mete en un lío que no beneficia. Le pido a la afición que siga apoyando al equipo y a Vizcaíno le solicito tranquilidad porque los seguidores no se merecen esto".

Martín José García Sánchez

ex consejero del cádiz

"Muy lamentable es la definición adecuada por lo que le toca vivir al Cádiz"

Muy lamentable es la definición más adecuada a lo que está sucediendo. El nombre del Cádiz ha estado en todos lados durante todo el día de hoy (ayer para el lector) por algo ajeno al propio club. Hay que tener presente que una cosa es la persona y otra la entidad".

Paco Baena

ex jugador del cádiz

"En más de una ocasión este hombre lo ha dado todo por el Cádiz; una pena"

"Creo que mucha gente maneja un sentimiento de pena porque en más de una ocasión este hombre lo ha dado todo por el Cádiz. Lo que ha pasado no es plato de buen gusto en ninguna parte. Y lo único que espero es que se resuelva y que no afecte al equipo en la temporada tan buena que está haciendo"

Juan Carlos Jurado

competición federación gaditana

"La sensación es mala y es muy triste que todo esto pase en el fútbol"

"La sensación es mala. Al Cádiz no se le investiga ni tiene responsabilidad pero esto perjudica porque al final lo que queda es que han registrado el club. Es muy triste que todo esto pase en el fútbol y más en el Cádiz".

Enrique Huguet

ex presidente del Cádiz

"Prefiero aguardar a ver la sentencia; hay que esperar que la Justicia dictamine"

"Prefiero esperar a la sentencia para ver si es condenado; eso lo primero. Este hombre lleva poco tiempo en el Cádiz y no sé si lo que se viene hablando durante el día de hoy (ayer para el lector) tiene relación. Hay que esperar a que la Justicia dictamine".

Manolo Lapi

ex coordinador cantera del cádiz

"Si es lo que parece, Pina tiene un futuro negro como parte activa del Cádiz"

"Se produce un daño grande al club porque la imagen ha quedado muy deteriorada. Hay mucho de lógico en lo que ha pasado. Si es lo que parece, Pina tiene un futuro negro como parte activa del Cádiz".

Federico González

ex vicepresidente del cádiz

"No sé hasta qué punto va a afectar porque habrá que ver las consecuencias"

"Esto le perjudica al club y es una mala imagen. Más a fondo no sé hasta qué punto va a afectar porque habrá que ver las consecuencias de todo. El Cádiz no tiene culpa pero esa persona está dentro".

José Manuel Barla

ex jugador del cádiz

"Confío en los jugadores y en el cuerpo técnico, creo que se pueden aislar"

"Todo lo que no sea tema deportivo puede desequilibrar la marcha del equipo. Confío en los jugadores y en el cuerpo técnico, creo que se pueden aislar y que se centren en su labor cada fin de semana. El equipo va bien y eso ayuda".