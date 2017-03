"No me salgo de mi discurso, me parece que lo más sensato es no hablar de play-off"

Más información Comunicado del Oviedo sobre la polémica de la eliminatoria de ascenso de hace dos temporadas

Álvaro Cervera ha adelantado a hoy su habitual rueda de prensa de los viernes debido a la hora a la que la expedición del Cádiz emprenderá mañana el viaje que la llevará hasta Oviedo para la disputa del próximo encuentro liguero. Haber llegado a los 44 puntos con el triunfo en Soria no varía para nada el mensaje más que precavido del entrenador cadista: "Respecto a lo de estar muy cerca de los 51 puntos, no me salgo de mi discurso porque me parece lo más normal, lo más sensato. Vamos por una carretera en la que aún no hemos llegado al cartel de la permanencia; cuando lo alcancemos, entonces será el momento de empezar a pensar en el siguiente cartel. Si empezase ahora a hablar de 'play-off' y luego no se consiguiera jugarlo, seguro que mucha gente consideraría la temporada como un fracaso. Así es el fútbol. Además, otra de las razones es no meterle presión a una plantilla que está rindiendo muy bien".

Acerca del Oviedo, rival este sábado en tierras asturianas, ha recordado que "fue el adversario que mejor nos jugó en la primera vuelta. No nos dejó hacer nada de nuestro juego. Nos marcaron y luego no supimos manejar el balón en el que quizá haya sido el partido de la temporada que peor hemos jugado. En cualquier caso, ambos equipos hemos cambiado desde entonces".

En cuanto a los jugadores elegidos para desplazarse en esta oportunidad, ha dejado entrever que Garrido tampoco será esta vez de la partida: "Seguramente él dirá que sí está preparado para jugar, pero yo no lo tengo claro. Le sigo viendo con la mano articulada. En cuanto a Álvaro García soy optimista pero hay que esperar el resultado de las pruebas médicas que se le efectuarán esta tarde. Lo que sí puedo comentar es que habrá algún cambio porque ellos actúan con tres centrocampistas por el medio y eso debemos contrarrestarlo".

Interrogado sobre la posibilidad de la negociación de una renovación de su contrato, su respuesta resultó curiosa: "Se supone que estoy renovado automáticamente en caso de permanencia en Segunda División".