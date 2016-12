El director deportivo subraya la importancia de que suba el Cádiz B, que "va en el buen camino"

Juan Carlos Cordero se marca como una de las prioridades de la cantera el ascenso del Cádiz B a Tercera División. "Vamos en el buen camino aunque sabemos que que no es fácil. Queremos ascender de manera directa y si es necesario reforzar el equipo para que no se nos escape el objetivo". Dicho y hecho. La entidad cadista informó ayer de la contratación de Saturday Erimuya, defensa central nigeriano de 18 años, que consiguió la medalla de bronce con la selección de su país en los Juegos Olímpicos celebrados el pasado verano en Río de Janeiro (Brasil). El futbolista firma hasta junio de 2021, por lo que se trata de una apuesta de futuro. En un principio ocupará ficha del juvenil aunque entrenará y competirá a las órdenes de Mere Hermoso. El Cádiz señaló que Saturday es un futbolista con mucha proyección que participó con éxito en la selección olímpica de su país debutando en el encuentro ante Honduras. Formado en las categorías inferiores del BJ Fundation FC de su país, llegó a ser capitán del equipo antes de fichar hace un año por el Kayseri Erciyesspor de la tercera división de Turquía. Cordero considera que un club como el Cádiz, que milita en Segunda División tiene que tener su filial "como mínimo en Tercera". El propio Cordero está al frente del Cádiz B y desde el juvenil hacia abajo están como responsables Quique González y Javier Manzano. Para la próxima temporada, el director no descarta la incorporación de un responsable de la cantera. Otro asunto importante es la captación de futbolistas. "Estamos hablando con gente con la intención de que no se nos escapen futbolistas a otros clubes. A la provincia vienen muchos a llevarse jugadores de manera fácil y tenemos que crecer y hacernos grandes".