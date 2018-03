Una diferencia abismal

La El Osasuna prepara a conciencia el partido contra el Cádiz en el que el conjunto navarro, octavo en la tabla con 43 puntos, se juega mucho más que el amarillo, cuarto con 48. En Pamplona son conscientes de la importancia de un envite que el entrenador del cuadro rojillo, Diego Martínez, y los jugadores afrontan como un exigente examen con el que tomar el impulso que les lleve hasta la zona de fase de ascenso.

El conjunto norteño se ejercitó ayer con normalidad después de que una copiosa nevada le obligase el miércoles a trabajar en el gimnasio. Los futbolistas se entrenaron sobre el césped de Tajonar, uno de los campos de las instalaciones osasunistas.

El cuadro navarro, octavo en la tabla, juega con la presión de la exigencia del ascenso

La escuadra que ejerce de anfitriona está obligada a reaccionar tras perder en El Molinón. La presión es máxima en un equipo que la pasada temporada militaba en Primea División y que no tiene otro objetivo que el inmediato regreso a la máxima categoría del fútbol español por historia y también por presupuesto.

Martínez preparó ayer una sesión a puerta cerrada, al igual que lo hará hoy y la alineación es toda una incógnita aunque podría recuperar la línea defensiva formada por cuatro jugadores. Con el futbolista que no podrá contar el técnico local es el delantero mallorquín Xisco Jiménez, autor de uno de los dos goles de los pamploneses en la victoria (0-2) sobre el Cádiz enel Carranza en la primera vuelta.

El club navarro posee el argumento económico que le hace ser candidato al ascenso, aunque no consiga poner la directa hacia la meta. Es el que maneja el tercer tope salarial más alto de LaLiga 1|2|3 después del Barcelona B (18 millones de euros) y el Granada (17,9 millones). Dispone de 13,2 millones, el doble de lo que tiene el Cádiz (6,2 millones de euros).

La diferencia económica entre un conjunto y otro es abismal, pero es el equipo amarillo el que de momento va por delante -cinco puntos de ventaja- en la clasificación a falta de esprint definitivo de la Liga.

El Osasuna vestirá en el partido de mañana una equipación especial con motivo del Día Internacional de la Mujer. La vestimenta será azul oscuro con detalles de color rosa y llevará en el pecho el logo de la campaña He for She, un movimiento impulsado por la ONU cuyo objetivo es luchar por la igualdad de género e involucra a los hombres como agentes de cambio para lograrla.

La actualidad osasunista deparó ayer novedades en torno a la intención del club de comprar el estadio El Sadar. El consejero de Política financiera del Gobierno navarro, Mikel Aranburu, afirmó que el club ha formalizado una oferta "razonable" para comprar del estadio y aseguró que "la voluntad del Gobierno es, a ser posible, transmitir otra vez el estadio al club".