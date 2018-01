La desventaja de no poder espiar al rival

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, es consciente de la dificultad de una eliminatoria que además amanece con un inconveniente añadido. El cambio de entrenador en el Sevilla impide hacer un exhaustivo seguimiento sobre el modo de desenvolverse sobre el césped del conjunto de Nervión. Eso sí, el potencial de su plantilla es de sobra conocido como para saber que si algo no es el equipo amarillo es favorito.

El técnico se pone la piel de cordero con argumentos lógicos. Un equipo de Segunda División A se enfrenta a un adversario de Primera que además disputa la Liga de Campeones -la máxima competición continental de clubes-, lo que da una idea de su potencial. "Es un rival de Champions con entrenador nuevo, con lo que ello supone de reactivación", declaró ayer Cervera en la rueda de prensa que ofreció en El Rosal a modo de previa del encuentro contra el Sevilla.

"Es muy complicado y más después del parón", incidió el preparador cadista, que no pasó por alto el obstáculo de no tener referencia del rival porque Vincenzo Montella debuta hoy en el banquillo sevillista. "Es su primer partido y no tenemos vídeo de cómo juega" ahora el cuadro hispalense, afirmó Cervera antes de explicar que "nos preparamos sin pensar en el rival. Otras veces si podemos estudiarlo pero en esta ocasión no es posible".

Lo que sí adelantó el técnico de la escuadra que hoy ejerce de anfitriona es que hoy es el turno de jugadores que disponen de menos minutos en el campeonato de Liga. El objetivo del entrenador es doble. Por un lado "no desgastar a los jugadores" con más peso en el equipo. Por otro, "tener activados" a todos los componentes de la plantilla. Donde no puede hacer rotaciones es en el centro del campo, mermado de efectivos tras haber quedado José Mari fuera de combate. "Solemos jugar con tres medios y hasta que no llegue un fichaje vamos apurados en esa posición y más si estamos en la Copa".

El míster no ocultó la realidad e insistió en que la eliminatoria contra el Sevilla "es muy complicada. Eso sí, anunció que "vamos a competir y a intentar ganar". El Cádiz dio la campanada en el cruce de octavos de final contra el Betis y "cuando das la sorpresa una vez los demás están en aviso", reconoció el técnico, que no espera un encuentro loco como el de la vuelta en el estadio Benito Villamarín. "Si los partidos se vuelven locos es porque los contrarios lo hacen así, a nosotros nos interesa que sean de otra manera".

Cervera admitió que también tiene la mente puesta en el partido de Liga contra el Granada, que se disputa el sábado. "Pensamos en ese encuentro porque es el más importante para nosotros. Sacaremos un equipo para la Liga como hacemos siempre".

Preguntado por el mercado de fichajes, el entrenador indicó que la prioridad es un medio para cubrir la baja de José Mari y añadió que a la hora de acometer una contratación "hay que tener en cuenta factores como el económico y que el jugador encaje bien". Por ello afirmó que "no veo que se firme un futbolista en la primera semana del mercado. Enero es un mes duro de competición, pero en el club lo miran todos antes de hacer un fichaje".

¿Qué le pide Cervera al recién comenzado 2018? El técnico lo tiene claro: "Le pido que sea igual que el pasado, si es así tendremos oportunidades".