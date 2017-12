No es habitual que un accionista de peso no acuda a una junta de accionistas, pero Rafael Fernández optó por no asistir a la que ha celebrado el Cádiz en el estadio Carranza en la mañana del sábado. ¿El motivo? Que el club no le ha facilitado la documentación de las cuentas que él solicitó varios días antes de la asamblea y sin esa información consideraba no tenía sentido estar presente en la reunión.

El empresario gaditano es el propietario del 38 por ciento de la acciones -más de un tercio-, pero se encontró con la exigencia del club de que tenía que comprometerse por escrito a mantener la confidencialidad sobre el estado de las cuentas.

Fernández se negó a firmar ese compromiso al argumentar que, como dueño en parte del club, tiene todo el derecho a estar informado de las cuentas sin necesidad de rubricar la confidencia en un papel. "Nadie puede exigirme eso, no es legal. Me corresponde como accionista, que además tiene una parte importante de títulos, disponer de las cuentas, pero se niegan".

Fernández responsabiliza directamente de la negativa del club a entregarle las cuentas al presidente, Manuel Vizcaíno, responsable de la parcela económica e institucional.

"Es indignante que no me quiera dar las cuentas. Soy un empresario gaditano que ha invertido dinero en el Cádiz y tengo derecho a saber cómo están las cuentas. Si no me las dan es que algo está fallando, hay una total falta de transparencia por parte del presidente, que pretende ningunearme pese a que yo tengo más acciones que él. Vizcaíno me impide ejercer mi derecho".

Fernández se mostró indignado por la situación. No estuvo en la junta de accionistas al no tener las cuentas y ahora estudia ejercer medidas legales para poder disponer de ellas.