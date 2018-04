Algo más que la defensa

La hoja de ruta de los hombres de Álvaro Cervera pasa una semana más por su consistencia, la que le sostiene en la parta alta de la clasificación, la que le permite pelear por el ascenso a Primera División. Aunque para poner en práctica el verbo ganar necesita algo más. El acierto en las dos áreas es más importante que nunca. La obsesión del entrenador es defender con el cuchillo entre los dientes y no regalar nada al contrincante, de ahí los movimientos de piezas que ha realizado en los últimos tiempos en busca de la máxima seguridad. La solidez atrás necesita acompañamiento en la parte de arriba. El acierto en el área contraria es imprescindible para pulsar la tecla de la victoria, que a su vez sirve de impulso en la tabla. El primer paso es generar oportunidades. El segundo, se capaz de meter la pelota en la portería. Ninguno de los dos asuntos es fácil frente a un rival que sabe cerrar espacios aunque ejerza de anfitrión. Se miden dos equipos con estilos similares en el concepto defensivo. ¿Quién se hará cargo del esférico?

Numerosa presencia de la afición cadista

Para no perder costumbre, la afición del Cádiz se moviliza para dar aliento a su equipo en un partido de máxima importancia. En Reus se darán cita numerosos gaditanos que viven en Cataluña, entre ellos miembros de la Peña Per sempre Cádiz. Tampoco faltarán integrantes de las peñas Paella amarilla -ayer inauguraba sede- y De traca, ambas radicadas en la Comunidad Valenciana. De Aragón llegarán también muchos cadistas, entre ellos de la peña Esto está amañao. No faltarán seguidores procedentes de Madrid, entre ellos de Chulapos cadistas. Otras peñas cadistas también estará representadas en el estadio reusense. La ocasión merece la pena porque lo que está en juego es el ascenso.