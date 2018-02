"Hay que defender bien"

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, no oculta la realidad. No ve bien a su equipo, lo dice sin tapujos y toma decisiones en busca de una necesaria mejoría para intentar seguir arriba en la pelea. El técnico lo reconoció ayer, en la previa del partido contra el Lorca. Afirmó que "ahora mismo no somos el equipo fiable de hace algunas fechas. No lo estamos haciendo bien". Más claro, agua. Eso sí, el equipo ha trabajado toda la semana con el empeño de encontrar cuanto antes la versión más solvente.

Cervera no sólo se refirió a la pocas ocasiones que genera el equipo en los últimos tiempos, en especial fuera de casa, sino también a la faceta destructiva, que ha perdido eficacia cuando es el soporte fundamental. "No estamos defendiendo bien y el equipo necesita defender bien", apuntó el míster en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de El Rosal. "Si defendemos bien los contrarios hacen cosas que no deben y podemos hacer daño. Tenemos que recuperar". Hoy dispone de una nueva oportunidad el conjunto amarillo.

Cervera indicó que el juego en casa tampoco es como él quiere. Aunque los resultados está acompañando en el estadio Carranza, el fútbol "tampoco está siendo bueno", expuso Cervera, que apostó por "reforzarnos en el marcador y en sensaciones con y sin la pelota".

El preparador cadista advirtió de la dificultad del partido por mucho que el Lorca ocupe el penúltimo puesto, a 15 puntos de la salvación. No hay enemigo pequeño. "La gente ve un equipo que pierde y está abajo y piensa que puede ser fácil, pero la realidad es otra. Mete diez jugadores detrás del balón, empató ante el Sporting con una defensa de cinco que quizá pongan aquí, y sabemos que contra una defensa cerrada nos cuesta más". A su juicio, "si conseguimos que no lleguen a nuestra zona, tendremos nuestras opciones".

Cervera pretende recuperar la solidez de su bloque. "Somos un equipo que no nos suelen lanzar saques de esquina, que no nos ponen centros pero eso ahora nos está costando".

"Si no permitimos que el rival llegue tendremos nuestras opciones, pero si permitimos que llegue nosotros no llegaremos mucho", vaticinó el técnico.

Nada se parece el Lorca actual al que castigó al Cádiz en la primera vuelta con un contundente 3-0. "Ahora hay otro entrenador --entonces estaba Curro Torres-, otra clasificación, ellos tienen que seguir sumando. Ellos jugaban más alegres que ahora y será un encuentro complicado". No se fía un pelo Cervera, que tiene claro cuál es la solución a los problemas. "Lo que necesita el equipo es defender bien. Un buen lateral no es el que centra cuatro balones al área contraria sino al que no le centran cuatro balones".

El síntoma de que el Cádiz no está bien es que "llevamos varios partidos en los que el mejor está siendo el portero y eso es algo que no me gusta". El técnico esconde sus cartas aunque avanzó que "sabemos cómo vamos a jugar en el centro del campo".