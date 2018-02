“Tenemos que defender bien”

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, reconoció hoy, en la previa del partido contra el Lorca, que “ahora mismo no somos el equipo fiable de hace algunas fechas. No lo estamos haciendo bien”. El técnico no sólo se refirió a la pocas ocasiones que genera el equipo, en especial fuera de casa, sino también a la faceta destructiva. “No estamos defendiendo bien y el equipo necesita defender bien”, apuntó el míster. “Si defendemos bien los contrarios hacen cosas que no deben y podemos hacer daño. Tenemos que recuperar”.

Cervera indicó que el juego en casa “tampoco está siendo bueno” y apostó por “reforzarnos en el marcador y en sensaciones con y sin la pelota”.

El preparador cadista advirtió de la dificultad del partido por mucho que el Lorca ocupe el penúltimo puesto, a 15 puntos de la salvación. “La gente ve un equipo que pierde y está abajo y piensa que puede ser fácil, pero la realidad es otra. Mete mete diez jugadores detrás del balón, empató ante el Sporting con una defensa de cinco que quizá pongan aquí.

“Si no permitimos que el rival llegue tendremos nuestras opciones, pero si permitimos que llegue nosotros no llegaremos mucho”, vaticinó Cervera antes de decir que Alberto Cifuentes está disponible tras superar unas molestias en la espalda. Las únicas bajas son las del sancionado Fausto Tienza y la de Brian, aún no recuperado al cien por cien de una pequeña rotura muscular.