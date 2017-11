Una década más tarde

El Cádiz y el Sporting de Gijón estaban llamados a reencontrarse tarde o temprano. El conjunto gaditano atesora 39 temporadas en la categoría de plata -incluida la actual- y el cuadro norteño acumula ya 45. Entre los dos 84. Demasiadas como para no coincidir en competición oficial. La seis campañas de condena, todavía recientes, que el equipo amarillo pasó en las tinieblas de la Segunda División B contribuyeron a que cada uno siguiera su propio recorrido hasta que ahora cruzan sus caminos.

El Cádiz pisa el césped de El Molinón diez años después de la última visita, que se remonta al 25 de noviembre de 2007, cuando entonces perdió por 4-2 en un partido con muchos goles y con una derrota que mantuvo la mala dinámica de los gaditanos en sus duelos en el terreno del Sporting. Los rojiblancos ascendieron ese curso a Primera División y los gaditanos cayeron al pozo de la división de bronce.

Una década después de aquella cita, amanece una nueva, la de hoy, en la que hay dos supervivientes de aquel último encuentro y un futbolista que estaba y sigue pero que no participó. Los tres jugadores pertenecían entonces al Sporting: Roberto Canella, Alberto Lora y David Barral. La vida da muchas vueltas y en el reencuentro de dos equipos históricos el delantero isleño milita ahora en las filas del Cádiz. El ariete marcó el primer gol para el Sporting en aquel partido de hace dos lustros y hoy, si tiene minutos, querrá volver a dar en la diana, esta vez en el bando contrario. Canella formó parte de la defensa rojiblanca diez años atrás y tiene papeletas para volver a medirse hoy al Cádiz. El que no lo hará será el lateral derecho Alberto Lora, que no jugó en 2007 contra los amarillos y hoy tampoco tiene sitio al ser Jordi Calavera el titular de manera habitual. En aquel Sporting también militaba un joven ariete Carlos Álvarez, aunque apenas tuvo protagonismo y no jugó contra el Cádiz -hoy pertenece al Burgos-.

Barral y Canella compartieron vestuario hace diez años y hoy serán rivales. Si los dos juegan, el central tendrá la misión de frenar al delantero en un duelo entre viejos compañeros.

Otra cuestión es cómo será recibido Barral parroquia sportinguista. El delantero expresó esta semana su cariño por su antiguo equipo y está poer la reacción de los seguidores.