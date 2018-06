"No se debe desmantelar el equipo; hay una base"

Juan José Jiménez Collar, el inolvidable Sandokán del Cádiz, ha analizado para Diario de Cádiz la recién concluida temporada del equipo de sus amores, con cuyo escudo recorrió tantas veces la banda y se dejó el alma en defenderlo con uñas y dientes. Desde su papel de ahora como aficionado, el ex jugador habla de su verdad sobre lo que ha sucedido en la presente campaña.

"Creo que la clave ha sido que al final ha faltado un poco de fuelle. El tramo último de la Liga ha sido un poco jodido y ha sido un factor decisivo que empatara el Tenerife sin jugarse nada marcando un gol por encima del minuto noventa. Si se hubiera ganado, lo de Granada hubiera sido bien diferente", explicaba el también ex futbolista del Real Madrid.

Juan José prefiere valorar lo sucedido desde un prisma más favorable a pesar de que finalmente haya pesado mucho la desilusión de no estar en la fase de ascenso a Primera División. "El Cádiz no tiene un poder adquisitivo tan grande y luego hay futbolistas que necesitan un periodo lógico para adaptarse a la categoría", apuntaba el ex jugador al referirse al nivel de otros conjuntos de la división de plata. "Lo importante en un principio era salvarse y estar otro año en Segunda A. Lo que ocurre es que llega un punto determinado en el que se vio que se podía optar a más, aunque creo que no se puede considerar un fracaso porque estar en Segunda A es bastante importante para el Cádiz".

Mira al futuro más inmediato en forma de pretemporada, sabedor de los movimientos se que van a ir llevando a cabo para dar forma al proyecto de la temporada que viene. "Álvaro Cervera tendrá que decidir los jugadores que sobran y los que interesan para reforzar el equipo", si bien, bajo su punto de vista, advertía que "no se debe desmantelar todo el equipo porque hay una base que swe tendría que quedar ahí". "Se debe traer savia nueva y gente que devuelva la ilusión al cadismo y que ayude a jugar bien al fútbol, que siempre es importante".

Y es que no pone demasiados peros a lo que ha conseguido Cervera, destacando que "la entrega ha sido exquisita a lo largo de la temporada y solo ha faltado gol porque se han perdido muchas ocasiones claras para marcar". "Realmente -continuaba- el equipo ha sido efectivo aunque costaba mucho en el momento en el que se ponía por debajo en el marcador".

Como buen ex canterano y jugador formado en la cuna del fútbol gaditano, aportó su opinión sobre el papel del Cádiz B en el primer equipo. "El Cádiz B no ha hecho grandes cosas años atrás. Y cuando el Cádiz estaba en Segunda B era muy difícil subir promesas por la necesidad de salir cuanto antes del pozo. Pero ahora, con la excelente marcha del Cádiz B, que ojalá ascienda, se puede dar el caso de que el salto entre Segunda B y Segunda A sea mínimo y entonces puedan subir algunos futbolistas".

Juan José fijó su objetivo más personal para la próxima campaña. "Hay que hacer una plantilla para llegar otra vez a los cincuenta puntos para salvarnos; es lo primero. A partir de ahí se podrá empezar a pensar en otra cosa", manifestaba uno de los mejores laterales que ha dado el Cádiz.