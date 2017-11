Todos la cuidan

La dinámica negativa cerrada de una vez el pasado fin de semana después de ocho jornadas consecutivas sin abrazar la victoria saca a la luz datos positivos que invitan al optimismo de cara al futuro a corto plazo. El Cádiz no sólo es hasta la fecha el mejor visitante de LaLiga 1|2|3 -diez puntos de los 21 disputados lejos de casa, los mismos que presenta el Lugo-, sino que además figura entre los equipos menos goleados después de las 13 jornadas iniciales ya arrancadas del calendario.

La crisis de resultados en la que se vio envuelto el conjunto amarillo no supone un freno para mostrarse como uno de los rivales más sólidos en el balance global. El Cádiz, aunque ocupa la 12ª posición -se tomó un necesario respiro tras escalar cuatro peldaños impulsado por el triunfo balsámico en el terreno del Almería- es el cuarto equipo que recibe menos goles. Acredita 10 tantos en contra, lo que da un promedio de 0,7 por encuentro. El menos goleado es el Osasuna -con el defensa central Aridane en sus filas- con ocho dianas en su portería gracias en buena medida a la meritoria labor de su cancerbero, Sergio Herrera, que detuvo tres penaltis -incluida la repetición de un lanzamiento- en el estadio Ramón de Carranza y otro más en el Heliodoro Rodríguez López frente al Tenerife.

El Huesca, una de las sensaciones en el primer tramo de la temporada, arrastra sólo nueve tantos en contrar de sus intereses, idéntica cantidad que el Sporting de Gijón.

Llama la atención que la escuadra entrenada por Álvaro Cervera, ubicada en la zona media de la clasificación, visualice una cifra propia de rivales que transitan en la zona alta, como en los casos de navarros -quintos-, aragoneses -segundos- y asturianos -cuartos-. La diferencia con ellos radica en los goles a favor. Lugo y Sporting llevan 17 y Osasuna atesora 16. El Cádiz, con los dos que marcó en el Este de Andalucía el pasado domingo, suma nueve, algo más de la mitad que los otros tres.

Pese a la travesía por el desierto entre la quinta y la 12ª jornada (sólo cuatro puntos obtenidos de los 24 en liza), aunque su puesto en la tabla no es el más deseado, la realidad es que se mueve con un número de goles en contra que no refleja su situación clasificatoria. No aprovecha para dar un estirón frenado por sus problemas en la definición -es el segundo equipo que marca menos goles, sólo nueve, uno más que el filial sevillista-.

El conjunto de Cervera emite señales positivas que pretende prolongar en fechas venideras, en la recta final de 2017. Se empeña en demostrar que es un rival rocoso, incómodo, difícil de batir salvo excepciones, como la de aquel duro e inesperado 3-0 sufrido en el terreno del Lorca en el considerado como el peor partido en lo que va de campaña. Un accidente.

Más allá de aquel contundente varapalo en territorio murciano y de determinados momentos de debilidad en algunos partidos -la segunda parte del duelo contra la Cultural Leonesa, por ejemplo-, el Cádiz es un duro hueso de roer y hay un dato que lo refleja con meridiana claridad. Es el equipo de la categoría de plata que más veces deja su portería a cero. Un total de siete, la mitad de la jornadas, al igual que Osasuna y Sporting, recién descendidos que son candidatos a sacar el billete para el inmediato retorno a Primera División.

El Alcorcón, el Lugo, el Nástic de Tarragona, el Numancia, el Sevilla Atlético, el Rayo Vallecano y el Almería no consiguieron demoler los dominios de Alberto Cifuentes gracias a la actuación del portero, la zaga y el resto del equipo, fiel en el cumplimiento de la consigna del entrenador de que el trabajo colectivo en defensa es un principio básico para buscar el éxito.

El Cádiz se entrena a diario con el propósito de adentrarse en una fase de regularidad que le permita estabilizarse como mínimo en la zona templada de la tabla. Le está costando pero insiste en dar un paso al frente.

Los últimos dos partidos, ante el Rayo Vallecano y el Almería, los cerró con la portería intacta y abrió la puerta a una dinámica de mayor consistencia. En aquel resplandeciente arranque de curso llegó a acumular tres capítulos consecutivos sin recibir un gol -frente al Alcorcón, el Lugo y el Nástic- que le valieron para moverse en las alturas -tocó la cima en la cuarta jornada-. Si ahora consigue cerrar su portería y afinar el punto de mira para perforar la contraria con más asiduidad, la progresión está garantizada.