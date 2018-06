"Por mis cuentas hay que cambiar 12 jugadores"

José Manuel Figueroa Barrios, otro cadista que no se sabe si es más carnavalero que amarillo por la pasión que le pone a ambas cosas. Lo seguro es que en el Falla se siente tan feliz como en el Carranza. Dolido por lo sucedido en el Nuevos Los Cármenes hace algo más de una semana, este gaditano que un día fue un muy interesante portero del Cádiz B, cree que puede haber llegado el momento del cambio para alzar la mirada y el objetivo.

Para analizar, a Diario de Cádiz, lo sucedido en el curso liguero, Figueroa habla de "decepción y desilusión". Y lo dice así porque entiende que "las expectativas marcadas con la consecución tan pronto de esos cincuenta puntos, hizo que muy pronto se apuntara y se pensara en disputar otro play-off". "Lo tuvimos muy cerca pero es cierto que muchas veces estuvimos más pendientes de los resultados de otros campos que de los propios del equipo. Lo tuvimos muy cerca en el encuentro contra el Tenerife, si bien pienso que los futbolistas jugaron en Granada con el partido del Tenerife aún en la cabeza".

Como cadista de base, este cuartetero y chirigotero, a partes iguales por sus éxitos en ambas modalidades en el Concurso Oficial de Agrupaciones, reflexionaba desde el dolor por el desenlace. "Ha sido una pena porque dependíamos de nosotros mismos y no los hemos sabido aprovechar", sacando a relucir su vertiente más crítica hacia lo ocurrido para decir que "hay que mirar un poco para adentro, tanto el cuerpo técnico como los jugadores, y que lo que ha pasado nos sirva de experiencia para el próximo año".

El ex canterano cadista se quita la careta, nunca mejor dicho en su caso, para exponer abiertamente lo que entiende que debe ser el futuro. "Viendo las dos temporadas que nos preceden, pienso que aunque se diga con la boca pequeña que solo se va a ir a por la permanencia, creo que ese mensaje es de cara al exterior. El presidente ha dicho que la idea es seguir creciendo y eso significa mirar cotas mayores", sentenciando que "creo que, como mínimo, se debe pensar en el play-off la próxima temporada". No obstante, consciente de lo que supondrá la categoría, también se disfraza de realismo. "Tengo claro que con los equipos que bajan de Primera (Deportivo, Las Palmas y Málaga) y los que suban a Segunda A (ya lo ha logrado el Mallorca), la temporada que viene va a ser realmente complicada".

En cada cadista hay un entrenador o un director deportivo, y en el caso de Figueroa no es diferente, lo que demuestra con la siguiente puntualización. "Yo miré el otro día la posible planificación de la plantilla y me salía que hay que cambiar 12 jugadores, casi la mitad del equipo", aportando seguidamente la siguiente explicación: "Los extremos hay que buscarlos porque imagino que tanto Álvaro García como Salvi van a salir. Y digo lo de buscar extremos porque los recambios no me valen. Y lógicamente la delantera; hemos tenido una cooperativa de cuatro que ha funcionado muy poquito. Por eso digo que, como mínimo, hay que traer extremos y delanteros".

Para acabar, como buen ex canterano saca la cara por la gente de la casa. "Creo que en los últimos meses del primer equipo, gente como Manu Vallejo, que hace goles y puede jugar en una banda o en otra, hubiera sido fundamental que hubiera tenido minutos".