Con tanto crédito como Cervera

Ocho encuentros sin saborear una victoria encadenó el Cádiz en la presente temporada, justo hasta que hace un par de fines de semana se impuso en la visita al Almería. Días después de interrumpirse esa racha vacía de marcadores positivos, Álvaro Cervera soltó, en la rueda de prensa previa al choque contra el Reus Deportiu, algunas frases impropias de su acostumbrada sensatez. Se quejó de no tener "ningún crédito" en cierto sector del entorno, dejando luego bastante claro que la referencia iba encaminada preferentemente hacia medios de comunicación. Reconoció que no ve, ni oye ni lee nada relacionado con el equipo que dirige, pero que se lo cuentan. Gran problema ese de tener un informador particular porque se pasa a depender de que este traslade todo lo que se publica o se dice, no solo las opiniones de determinada tendencia. En este caso resulta todavía más sorprendente la reacción del técnico porque el cadismo no recuerda entrenador alguno de su primer equipo mejor considerado por la gran mayoría de aficionados y periodistas. En definitiva, con más crédito.

Aprovechando esa situación, no está de más recordar a otros técnicos del Cádiz que sobrevivieron, sin ser destituidos o presentar la dimisión, a rachas adversas tanto o más largas que la protagonizada por Álvaro Cervera y sus pupilos. A continuación aparecen todos los entrenadores que continuaron en el banquillo del Carranza pese a acumular un mínimo de ocho encuentros seguidos sin vencer.

Héctor Veira (13 partidos en la Primera División 1990/91, jornadas 5ª a 17ª): Real Madrid-Cádiz (2-1), Cádiz-Español (0-0), Valencia-Cádiz (2-1), Cádiz-Betis (1-2), Valladolid-Cádiz (0-0), Cádiz-Tenerife (1-2), Ath. Bilbao-Cádiz (1-0), Cádiz-Osasuna (1-1), Sporting-Cádiz (3-1), Cádiz-At. Madrid (0-1), Barcelona-Cádiz (2-0), Cádiz-Castellón (0-0) y Sevilla-Cádiz (2-1).

Benito Joanet (10 partidos en la Primera División 1983/84, jornadas 18ª a 27ª): Cádiz-Ath. Bilbao (0-1), Real Murcia-Cádiz (3-1), Cádiz-Sporting (0-2), Valladolid-Cádiz (2-0), Cádiz-Real Madrid (2-3), Betis-Cádiz (2-1), Cádiz-CD Málaga (0-0), Valencia-Cádiz (1-1), Cádiz-Real Sociedad (1-1) y Español-Cádiz (1-1).

David Vidal (10 partidos en la Primera División 1989/90, jornadas 19ª a 28ª): Celta-Cádiz (5-1), Logroñés-Cádiz (1-1), Cádiz-At. Madrid (0-1), Sporting-Cádiz (4-0), Cádiz-Valencia (0-2), Cádiz-Real Madrid (0-3), CD Málaga-Cádiz (1-0), Cádiz-Sevilla (0-4), Ath. Bilbao-Cádiz (3-1) y Cádiz-Zaragoza (1-1).

José Luis Romero (10 partidos en la Primera División 1992/93, jornadas 4ª a 13ª): Cádiz-At. Madrid (1-1), Cádiz-Oviedo (0-2), Rayo Vallecano-Cádiz (1-1), Cádiz-Celta (1-1), Sevilla-Cádiz (1-0), Cádiz-Osasuna (0-2), Real Sociedad-Cádiz (3-0), Cádiz-Real Madrid (1-1), Tenerife-Cádiz (1-1) y Cádiz-Barcelona (0-4).

Víctor Espárrago (9 partidos en la Primera División 2005/06, jornadas 9ª a 17ª): Alavés-Cádiz (0-0), Cádiz-Mallorca (1-2), At. Madrid-Cádiz (3-0), Cádiz-Valencia (0-1), Betis-Cádiz (1-1), Cádiz-Zaragoza (1-2), Deportivo-Cádiz (1-0), Cádiz-Barcelona (1-3) y Real Sociedad-Cádiz (2-0).

Domingo Balmanya (9 partidos en la Segunda División 1972/73, jornadas 2ª a 10ª): Logroñés-Cádiz (3-3), Cádiz-Racing (0-1), Córdoba-Cádiz (2-0), Osasuna-Cádiz (1-0), Cádiz-Mestalla (1-1), Real Murcia-Cádiz (2-1), Valladolid-Cádiz (1-0), Cádiz-Sevilla (1-1) y Elche-Cádiz (3-0).

Santiago Buiría(9 partidos en la Tercera División 1943/44, jornadas 9ª a 17ª): CD Córdoba-Hércules de Cádiz (5-0), Coria-Hércules de Cádiz (1-0), Hércules de Cádiz-Balona (2-2), Algeciras-Hércules de Cádiz (4-0), Hércules de Cádiz-Olímpica Jiennense (0-0), Linares Deportivo-Hércules de Cádiz (4-1), Hércules de Cádiz-At. Tetuán (1-1), Recreativo Onuba-Hércules de Cádiz (4-2) y CD Málaga-Hércules de Cádiz (6-1).

Mariano Moreno (8 partidos en la Primera División 1977/78, jornadas 15ª a 22ª): Burgos-Cádiz (2-1), Cádiz-Sporting (1-1), Elche-Cádiz (1-1), Rayo Vallecano-Cádiz (6-1), Cádiz-Valencia (1-2), Real Sociedad-Cádiz (6-1), Cádiz-Betis (0-5) y Barcelona-Cádiz (1-1).