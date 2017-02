La constante exploración del equilibrio

Todos los equipos se sumergen a lo largo de la temporada en la permanente búsqueda del equilibrio y el Cádiz no es una excepción. El reto constante es dejar la portería a cero y perforar la contraria las veces que sea posible. Marcar y no recibir sería el estado de felicidad completo pero la perfección no existe en el fútbol como tampoco en la vida. Cada partido es un mundo rodeado de circunstancias de diverso tipo y el balompié no deja de ser un juego, nada que ver con las ciencias exactas.

El equipo amarillo pasó de recibir tres goles y hacer dos en el campo del Getafe a cerrar su puerta y no ver la del rival en el choque contra el Reus dirimido en el estadio Ramón de Carranza. Un giro radical de un fin de semana a otro que se sitúan en contextos opuestos. El Cádiz desplegó en el Coliseum Alfonso Pérez una valentía hasta entonces desconocida fuera de casa. Buscó con ahínco el área del conjunto madrileño, batió dos veces al cancerbero -más un tanto de Ortuño mal anulado- pero se descuidó en el sistema defensivo y concedió más espacios de lo aconsejable a domicilio. Tiró de la manta hacia un lado y desprotegió el otro. En el santuario cadista, en el reciente duelo ante los catalanes, se propuso poner el candado en su portería para asegurar como mínimo un punto y después buscar los tres. Cumplió el primer objetivo pero no el segundo.

En el Cádiz son conscientes de que sus opciones de hacer algo grande pasan por minimizar los goles en contra, pero sin olvidar afinar la puntería en el remate. Lleva 25 dianas en contra, prácticamente un promedio de una por jornada, y su balance entre los anotados y los que le han metido es positivo. Es el tercer equipo con mejor cuenta con un saldo favorable de diez, sólo por detrás de los más fuertes, que son el Levante (19) y el Girona (18). Nada que ver con el -18 del Mirandés, que ha recibido la friolera de 42 goles, una cifra que explica su ubicación en zona de descenso.

Echar el cierre a la portería es la prioridad en las dos citas seguidas que le esperan a los gaditanos lejos de su campo. Tapar espacios y sorprender con velocidad arriba.