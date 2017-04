La condena que suponen los errores

Cuando un entrenador reconoce que su equipo no está bien, no hay lugar para el debate. "No estamos en nuestro mejor momento", afirmó con claridad Álvaro Cervera minutos después del empate en casa frente al Lugo. La dificultad no sólo atañe al colectivo. "Hay jugadores claves que no están en el mejor momento", añadió el entrenador del Cádiz sin citar nombres para no señalar a nadie.

El conjunto amarillo no ofrece buenas sensaciones justo cuando irrumpe el tramo más importante del torneo liguero. Se ha bloqueado hasta el extremo de dar por bueno un empate en casa después de comprobar que no era capaz de doblegar a un Lugo mucho más sólido que estuvo cerca de llevarse la victoria.

¿Qué le pasa al Cádiz? ¿Acusa el esfuerzo de toda la temporada? Le cuesta hacer daño a los rivales. En la segunda parte apenas llegó un par de veces a puerta y en la primera no sacó provechó de sus internadas por las bandas -sobre todo por la izquierda-. Faltó acertar en el pase definitivo y en algunas fases se descuidó en las labores defensivas al verse superado por un adversario mejor posicionado, con mayor soltura en los movimientos y sobrado de calidad con el balón.

La falta de frescura fue en aumento con el paso de los minutos, como también lo fue tapar las acometidas de los gallegos. Jordi Calavera, lateral derecho, se convirtió en un puñal por su banda y a Álvaro García, quizás algo cansado, le costó retroceder para llegar a taponar al carrilero. Cervera sacó del terreno a Salvi mediada la segunda parte cuando Luis César Sampedro dio entrada a Leuko, que en la primera vuelta se las hizo pasar canutas al sanluqueño -entonces sustituido en el descanso-. Aketxe demostró su relevancia con el balón parado aunque aún le queda para coger el ritmo competitivo. Los medios se desgastaron para tratar de tapar las subidas de los laterales del Lugo. Los motores en la medular no funcionaron del todo.

Y los errores puntuales volvieron a ser cruciales. El Cádiz volvió a regalar un gol arrastrado por una pésima defensa en un saque de esquina, de la que el entrenador se lamentó a su manera. "En el minuto 3 te pones con un gol en contra no se sabe muy bien cómo".

El tanto recibido ante el Tenerife, que supuso la derrota en casa dos semanas atrás, llegó tras un grave error de Sankaré, que además había tenido que salir de su posición al pillar la jugada a Brian fuera de sitio. La pasividad defensiva apareció en la acción que se tradujo en el gol del UCAM Murcia, nacido de un saque de banda mal defendido por la zaga cadista. Y ante el Lugo, más de lo mismo. Otra jugada de estrategia, esta vez un córner, con el balón dentro del área que nadie consiguió despejar y un contrario agradeció el regalo para marcar. Fallos como esos pueden dar ser un lastre que frenen la suma de puntos.