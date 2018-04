El club resta trascendencia a la resolución judicial

En el Cádiz se toman con tranquilidad el auto judicial que decreta la restitución de las acciones a Sinergy por varias razones, la principal porque consideran que no tiene repercusión en el club. Una de ellas es que se trata de un procedimiento judicial "en el que el club no es parte", explicó ayer a este periódico Martín José García Marichal, secretario del Consejo de Administración del Cádiz. Es un asunto entre Antonio Muñoz y Sinergy que "tiene trascendencia cero para el club, que no se ve afectado en su funcionamiento normal de cada día".

"Por lo que sabemos, Muñoz ha presentado un recurso de casación al Tribunal Supremo sobre una sentencia que es provisional", indicó García Marichal para recordar que la sentencia de la nulidad de la subasta de las acciones "no es definitiva".

Lo que hay es una sentencia provisional que Sinergy ha reclamado que se ejecute y lo único que puede suceder en el caso de que el club reciba un requerimiento judicial para la restitución de esas acciones "es que en el libro de accionistas se recoja que, en cumplimiento de una sentencia provisional, haya un derecho de Sinergy que está pendiente de consolidación", expone el secretario del Consejo de Administración. Ese caso no se ha producido porque "nadie le ha dicho al Cádiz que tenga que hacer eso. El club es un tercero y lo que hace es observar lo que pasa, pero no hay nada más, no nos afecta, afectaría en todo caso a un paquete de acciones que provisionalmente sería de Sinergy".

En cualquier caso, García Marichal precisa que Sinergy poseería un número de acciones que no llegaría al tres por ciento del total de títulos del club, "por lo que la trascendencia es inexistente".

El secretario del Consejo pidió prudencia sobre este asunto. "Hay que tener cautela porque se puede crear alarma en el cadismo cuando estamos en un momento importante". Recordó el papel que desempeñó Sinergy en su día al frente de la gestión del Cádiz, al que no dudó en atizar con una crítica dura: "Gente que casi llevó al club a la ruina ahora pretende hacer ruido con algo que no tiene trascendencia. La solvencia de Sinergy es bastante limitada".

García Marichal añadió de Sinergy que "vende que da un paso cuando a día de hoy no le ha ganado un solo pleito al Cádiz". Se refería al abogado de esa sociedad, Enrique Rodríguez Zarza, de quien dijo que "habla como si hubiese recuperado el Cádiz y eso es una temeridad, intenta vender su estrategia es intrascendente a efectos prácticos. No afecta al club".

"Costó mucho esfuerzo sacar al club de donde estaba -de la Segunda División B-, entre otras cuestiones por la gestión desarrollada por Sinergy, y lo de ahora no deja de ser anecdótico", agregó el secretario del Consejo antes de lanzar "un mensaje de tranquilidad a todo el cadismo". Lo más prioritario, en su opinión, tiene relación con la parcela deportiva, con el equipo amarillo metido de lleno en la lucha por el ascenso. "Lo que de verdad importa al cadismo es poner la atención en el próximo partido de Liga".