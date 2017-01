Entre el cariño y la profesionalidad

El encuentro que el próximo domingo enfrentará a Cádiz y Almería supondrá un reencuentro muy especial para Ángel Férez. El que fuera guardameta del equipo amarillo en la década de los 90, que posteriormente continuó vinculado al club en labores técnicas, regresa a la Tacita con el conjunto rojiblanco, en el que trabaja como preparador de porteros.

"Desde que me marché será la primera vez que piso el Ramón de Carranza como rival", recuerda el ex futbolista, que no obstante explica que "como aficionado sí que he visto al Cádiz en muchas ocasiones". "Incluso -añade- acudí invitado por Canal Cádiz Televisión como comentarista para la retransmisión del encuentro contra el Hércules que terminó con el ascenso conseguido en Alicante".

A punto de cumplir 51 años, Férez no disimula el cariño que siente por el cuadro gaditano, algo completamente normal teniendo en cuenta que defendió su escudo desde la campaña 1993-94 hasta la 1998-99. "Y de jugar el último partido de mi carrera en Navalmoral de la Mata pasé el siguiente martes a entrenar a los porteros", matiza. En efecto, permaneció ligado a la entidad hasta 2008, cuando aceptó la oferta de la Federación Española para ejercer con la selección nacional.

En total, 14 años de cadista que dan para mucho. "Son infinidad de recuerdos, pero sin duda la alegría más grande la viví en el ascenso de aquel equipo dirigido por Jose González ante el Universidad de Las Palmas. No pude viajar a Canarias, pero lo seguí desde Cádiz. Al día siguiente esperé a que llegaran y me uní al grupo", relata, consciente de que el posterior ascenso de Jerez a Primera también fue "inolvidable". "La gente recordará de por vida lo de Chapín, lo sé, pero yo llegué como jugador en Segunda B, disputé aquella liguilla con Ramón Blanco en la que tuvimos la mala suerte de cruzarnos con los filiales de Real Madrid y Barcelona... Salir del pozo fue algo muy celebrado", resume.

Como es lógico, tantas campañas también dieron para momentos amargos. "Las situaciones de más tristeza fueron los descensos y los problemas como cuando tuvimos que encerrarnos en Carranza", apunta, aunque lo hace destacando que incluso en esas encrucijadas "una de las mejores cosas que sientes como cadista es que estás protegido por la afición. Recuerdo que en los años de los encierros durante tanto tiempo venían aficionados a traernos comida, venían comerciantes, gente que nos ayudaba... Hasta algunas comparsas y chirigotas a animarnos".

Se despidió hace casi 9 años pero Férez tiene muy presente Cádiz y al Cádiz. Y Cádiz y el Cádiz también lo tienen muy presente. "A veces se me acercan en Almería aficionados gaditanos que me recuerdan mi paso por el club. Además, mantengo el vínculo con esta ciudad porque mi hija mayor se quedó a vivir ahí y cada vez que puedo me escapo", revela. Así es, sin ir más lejos estas pasadas Navidades.

El corazón le lleva a hablar del Cádiz con cariño, pero la profesionalidad le obliga a pensar en el encuentro del domingo con la cabeza. "Siempre he querido lo mejor para el Cádiz, es la ciudad me acogió y un equipo al que le tengo mucho cariño", confiesa. Sin embargo, no puede olvidar que "ahora trabajo para el Almería, donde también me siento muy querido, y viajamos muy necesitados de puntos. Tenemos que ganar para salir de abajo".

Pese a las dificultades que están pasando los rojiblancos, el preparador de porteros defiende la labor del entrenador. "Creo que Fernando Soriano está realizando un trabajo excepcional. Lo que pasa es que en nuestro campo las cosas nos están saliendo más o menos bien, e incluso hacemos buen fútbol, pero fuera tenemos la espina clavada, una asignatura pendiente". "Desde luego -asegura- de la profesionalidad y el trabajo de Fernando no se puede dudar. El presidente confía en él, también todos los jugadores, así que sólo cabe esperar que mejoremos a domicilio".

Precisamente en Carranza no podrá estar el técnico en el banquillo por sanción. "Sí, fue expulsado en Miranda de Ebro y aunque es verdad que no puede ver partido desde el césped, el trabajo está hecho durante la semana. Además, Juanito, el segundo, es un hombre de fútbol, todos lo conocen. Entre todos los que estamos lo intentamos hacer lo mejor posible", concluye.

Sobre el actual Cádiz, Férez afirma que "desde que nos encontramos en la primera jornada me dio una buena impresión. Todos sabemos que cuentan con jugadores importantísimos como Álvaro, Ortuño, Dani, Salvi, Aridane... Y Cervera está haciendo las cosas muy bien. Es un rival muy difícil de batir, pero nosotros estamos trabajando fuerte para sacar los puntos y viajamos convencidos de que el equipo dará todo lo que tiene". No queda otra para alcanzar el objetivo de la permanencia: "Debemos salir cuanto antes de abajo y luego que venga lo que Dios quiera. La temporada pasada nos salvamos en el último partido y este año no queremos sufrir así".