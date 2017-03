El director deportivo, Juan Carlos Cordero, indicó hace una semana en el Ateneo que el objetivo es la permanencia a la vez que recalcó que es ambicioso una vez que quede asegurada la continuidad en la LaLiga 1|2|3. El entrenador, Álvaro Cervera, afirmó el pasado domingo, minutos después de la victoria por la mínima contra el Rayo Vallecano, que si el equipo gana en Girona -segundo clasificado- el próximo fin de semana "habrá que quitarse la careta". Así es. Llega el momento de retirar la máscara y, a cara descubierta, empezar a virar con firmeza hacia un discurso más suculento, acorde con el bendito presente y el esperanzador futuro. No hay nada que tener y mucho menos que perder. El conocido lema lo mejor está por llegar late con más fuerza que nunca. No hay un solo cadista que hoy no sueñe con una gesta.

En el Cádiz ya tienen más que asumido que la batalla se libra en las alturas en pos de una plaza por la promoción. La salvación se transforma en un mero trámite gracias al excelente rendimiento. Está más que cocinada a falta de confirmación oficial más pronto que tarde en función del devenir de la competición. El tercer puesto, los 47 puntos bien guardados en la mochila -los 50-51 están al alcance de la mano- y los 17 de margen sobre la zona de descenso sitúan al conjunto amarillo en la ilusionante realidad que ya nadie puede esconder. Está a la vista de todos y cada vez con más motivos. El Cádiz pelea por el ascenso y, más allá de que acceda al play-off y pueda llegar a subir a Primera -una misión harto complicada pero no imposible-, el hecho de estar metido de lleno en la pomada ya supone un enorme éxito con el que nadie contaba antes de afrontar la temporada del regreso a la categoría de plata. Las vueltas que da la vida en pocos meses.

Tres meses y medio de residencia en la parte alta de la tabla -acumula nada menos que 13 jornadas consecutivas entre los mejores- conceden toneladas de credibilidad a un equipo que no se baja de las plazas de privilegio ni con agua hirviendo. Se cayó del tercer peldaño en Oviedo pero volvió a encaramarse a él de inmediato en una demostración de fortaleza que refuerza su condición de candidato a alargar la temporada más allá de mediados de junio una vez disputado el último capítulo liguero.

El Cádiz enarbola con justicia la bandera de equipo revelación en su condición de recién ascendido pero lo más llamativo es la holgura con la que se desenvuelve en la zona noble. Dispone de siete puntos de margen sobre el séptimo -el Huesca- que son un auténtico tesoro. Un colchón de tranquilidad que le permite cometer algún error. Los que no pueden fallar son los perseguidores. La Liga ha llegado a un punto en el que se atisba la posibilidad de que se abra una brecha considerable entre las cuatro escuadras ubicadas en la promoción -Cádiz, Tenerife, Oviedo y Getafe- y los que vienen por detrás. Sería el escenario idílico en la recta final del torneo. El mérito de los gaditanos es que aumenta la distancia con otros aspirantes al play-off colocados desde el séptimo hacia abajo pese a que en las últimas cinco jornadas ha sumado menos puntos --siete- de los que ha perdido -ocho- producto de un balance de dos triunfos, un empate y un par de derrotas.

No le ha hecho falta trazar un recorrido brillante para alejarse porque su racha es mejor que la del Valladolid -cinco puntos de los 15 más recientes-, Lugo -tres puntos- y Numancia -cuatro-. El que más resiste es el Huesca, que se ha embolsado 11 puntos en los cinco episodios seguidos que lleva sin perder. Y habiendo sumado cuatro más que los amarillos, están siete por debajo.

La necesidad que tienen todos los equipos a estas alturas del campeonato hace que los puntos estén más repartidos, algo que beneficia a un Cádiz que terminó la primera vuelta en cuarta posición con dos puntos de ventaja sobre el séptimo -entonces era el Sevilla Atlético- y después de ocho jornadas de la segunda vuelta la diferencia ha crecido hasta los siete. La progresión es indiscutible a día de hoy.

Mejor no le puede ir al Cádiz, que en la segunda vuelta ha obtenido seis puntos más de los que llevaba en las ocho jornadas iniciales de la primera. Catorce de ahora frente a los ocho de entonces. En este tramo no es difícil superar aquel irregular comienzo de curso. Sin ir más lejos, cayó en Vallecas en el peor partido de la temporada -vapuleado por un contundente 3-0 el pasado mes de octubre- y, cinco meses más tarde, se impuso al Rayo con un solo gol que resultó suficiente. El conjunto amarillo no brilló. No suele hacerlo, pero su minuciosa labor en bloque, la aplicación a rajatabla del sistema y un acierto puntual en la definición acabaron con un rival que deberá mejorar mucho para salir de la zona de descenso. El Cádiz disfruta de un estado de felicidad apoyado en su sobriedad, fiel a un estilo con el que vive y con el que morirá, ajustado a las características de los jugadores y a las limitaciones de un equipo que explota al máximo sus cualidades y reduce sus debilidades a la mínima expresión. Se sintió cómodo ante un Rayo con vocación atacante que dejó huecos en su defensa y no hay nada que haga más sentirse más cómodo al equipo de Álvaro Cervera que disponer de espacios para poner en práctica la velocidad su recurso más fiable aunque no el único. Otra cuestión es si sabe aprovechar esos espacios. Le costó encontrar la llave del gol en una combinación de mala suerte -el adversario evitó el tanto en un par de ocasiones al despejar el balón en la raya de la portería- y desacierto unas veces en el remate y otras en el último pase. Hubo algo de precipitación con el esférico, sobre todo en la segunda parte y la clave radicó en la capacidad del equipo para bloquear al rival y dejar la portería a cero.

El Cádiz es el vivo ejemplo de que no hace falta alcanzar un elevado porcentaje de posesión de la pelota para abrazar el objetivo. Hay mil maneras de conjugar el verbo ganar y una de ellas es la solidez colectiva en el trabajo de desactivación del contrario unida la rapidez a la contra.

El éxito acompaña al Cádiz y la afición disfruta a tope. El conjunto amarillo está de moda y la hinchada está entregada con el regalo que suponer ver a su equipo en las alturas. El domingo se vivió un ambientazo en las gradas del estadio Ramón de Carranza, un pequeño aperitivo de lo que puede ser un partido -o dos- de play-off dentro de tres meses si todo sigue igual. La unión entre equipo y afición es total, como hace tiempo que no se veía. Cada uno se ciñe a su papel con el reto común de remar para llevar al Cádiz lo más lejos posible. El sueño perdura en el tiempo y la sonrisa se convierte un activo permanente del universo cadista.