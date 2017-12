La cara amarga del mercado de invierno, presente

No es oro todo lo que reluce aunque el Cádiz sea el segundo clasificado a las puertas de echar el telón al año 2017. El consejero delegado del club, Quique Pina, ha sorprendido con unas manifestaciones que van a llevar la preocupación al cadismo, siempre que se sostengan por una base de veracidad sólida.

El responsable de la parcela deportiva de la entidad ha exteriorizado su inquietud. "El control económico financiero que nos han dejado en la parte deportiva es mínimo. Si ya es difícil encontrar a un jugador como José Mari, imagina si no tienes dinero para conseguirlo", declaró en Cope. Precisamente sobre el centrocampista roteño afirmó que "no se podría hacer con las garantías que nos gustaría". "Tendrá que ser algo que prácticamente nos lo regalen, porque el dinero para fichar es mínimo". Pina sí admitió que dar con un pivote y con un ariete sigue siendo el objetivo. "Más prioridades no hay, pero no sabemos si vamos a conseguir traer a alguien".

Para que el ataque cuente con un nuevo candidato a pelear la titularidad es un secreto a voces que hay que dejar sitio en un puesto donde ya están Barral, Dani Romera, Carrillo y Rubén Cruz. Este último es ahora mismo el principal candidato para abandonar la plantilla a partir del próximo lunes, día en el que abrirá el mercado de fichajes. El consejero delegado también se refirió al futuro del utrerano. "Las salidas ahora mismo las tenemos con José Mari y la otra podría ser Rubén Cruz, siempre y cuando él mismo considere que es bueno para él. Sabemos que es un jugador que no tiene las mismas oportunidades, que acaba contrato y tiene una edad con la que otros equipos le pueden dar un contrato por más años". Sin embargo, añadió que "si el jugador no quiere marcharse, tendrá toda la libertad de quedarse".