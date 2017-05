El capitán asume el mando

Servando está viviendo una temporada peculiar. Apartado de la titularidad cuando entró en el once Sankaré, al isleño no le quedó otra que ver los partidos desde el banquillo, la grada o por la televisión. Sin embargo, su tesón, su trabajo, su constancia, el ejemplo de sacrificio con el que predica, el amor por los colores, en suma, le empujaron a no rendirse y a seguir esforzándose a la espera de su oportunidad. Ésta llegó, volvió a llegar, y poco a poco los nervios dieron paso al asentamiento cada vez que pisaba el césped. La última vez, en Alcorcón, poco más de media hora. El domingo puede ser de nuevo titular por la baja de Aridane.

Pese a que le ha ganado la partida a Migue González las últimas ocasiones en las que Álvaro Cervera ha tenido que sustituir al canario o al senegalés, Servando no vende la piel del oso. "Tanto Migue como yo tenemos oportunidades de afrontar el partido y mientras tanto tenemos que trabajar para ello. Por sanciones caen compañeros y ahora se abre el abanico", indica.

Su última presencia en el once tuvo lugar en Huesca. "Era muy importante para mí, me encontré bien y me acoplé bastante bien al equipo y estoy contento por ese lado", confiesa.

El técnico ya anunció hace algún tiempo que daría protagonismo a jugadores que no habían disfrutado de tantos minutos y el central asegura en ese sentido que todos están preparados para competir. "Nadie se relaja en los entrenamientos. Los que juegan no bajan el ritmo y es uno de los secretos de este equipo. La temporada te va dando momentos, el míster estudia bastante al rival y dependiendo de sus virtudes echa mano de uno o de otro. Yo siempre entreno pensando que voy a salir de inicio cada fin de semana. Prefiero llevarme el palo de no salir. Entonces toca hacer equipo, que me está tocando este año, y soy feliz", admite.

Sobre el Nástic, explica que "con la llegada de Merino ha hecho buenos partidos, después del tropiezo vendrán a ganar. Estamos en un buen momento, estamos haciendo las cosas bien. Tenemos que salir a por todas".

Preguntado por las opciones de alcanzar el play-off, el isleño recuerda que "lo que estamos haciendo estos años es brutal. Se lo merece Cádiz, se lo merece el vestuario y hay que soñar. Está ahí, cerca, vamos a intentarlo".