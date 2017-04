El candidato que no falló

El Levante se presentará esta tarde en el Ramón de Carranza con la tarea prácticamente hecha, en plena cuenta atrás para certificar su regreso a Primera División, categoría que perdió hace ahora casi un año, después de una temporada que afrontaba como firme candidato al ascenso y en la que ha cumplido el pronóstico. Un favorito que no ha fallado y que ha basado su éxito bastante más en la solidez y la eficacia que en la brillantez, como demuestran sus números.

Repuesto del batacazo que supuso el descenso, el cuadro valenciano apostó por adaptar la plantilla a LaLiga 1|2|3 y la verdad es que lo hizo con pleno acierto. Los responsables del club optaron por Juan Ramón López Muñiz para el banquillo y la elección surtió el efecto deseado desde el primer mmomento, no en vano los azulgranas alcanzaron el liderato en la segunda jornada, lo abandonaron en la tercera al empatar ante el Nástic en Tarragona y lo recuperaron en la cuarta, doblegando al Zaragoza, para ya no soltarlo. El frenético ritmo impuesto no pudo ser seguido por ningún rival, de tal modo que empezaron a sacar más y más puntos a sus perseguidores hasta tal extremo que se encuentran en disposición de sellar el salto de categoría a falta de ocho jornadas, este fin de semana en la Tacita de Plata, si consiguen el triunfo y este resultado coincide con las derrotas de Tenerife y Getafe. No obstante, incluso si los marcadores le son adversos, los valencianos tocan con los dedos un objetivo que convertirán en realidad por pura inercia, por lo ya obtenido. Pueden vivir de las rentas y casi hasta elegir en qué partido celebrar el ascenso.

Segundo máximo goleador de Segunda A, con 48 dianas, sólo superado por el Girona, que cuenta con 56, el Levante ha cimentado su magnífica trayectoria, sin embargo, en la solidez defensiva, un dato que confirman los 24 tantos que ha encajado, cinco menos que el siguiente menos goleado, el Tenerife. Su propuesta futbolística, en cualquier caso, pasa por el control del juego, la posesión del balón, la combinación sin asumir excesivos riesgos. Y como punta de lanza, un devorador del área llamado Roger, que comparte la primera plaza de la tabla de realizadores con Joselu, de Lugo, gracias a sus 20 dianas.

Fundado en 1909, el Levante regresará a Primera para completar su 12ª temporada en la máxima categoría, a la que subió por primera vez en 1964, aunque entonces sólo permaneció en la élite un par de años. Tras pasar por Tercera y la recién creada Segunda B, su regreso a Segunda coincidió con la llegada del mejor jugador con que ha contado la entidad a lo largo de su historia, el holandés Johan Cruyff, a principio de los 80, aunque su regreso a Primera no se produjo hasta la entrada del nuevo siglo. Dos ascensos, dos descensos y un nuevo salto para asentarse y firmar en 2012 la mejor clasificación de siempre, un sexto puesto.