No hay nada mejor que volver a casa después sufrir una situación injusta como la que le tocó vivir al Cádiz el pasado sábado en el Coliseum Alfonso Pérez. No mereció perder en el campo del Getafe ante uno de los rivales más poderosos, pero regresó de vacío arrastrado por decisiones equivocadas del colegiado. No es la primera vez que pasa. El equipo amarillo sólo pretende competir sin que nadie le torpedee. Para eso volvió a Segunda División A. Quiere pasar página cuanto antes, hacerse más fuerte ante la adversidad y sentir el calor del hogar para mantener encendida la llama de una ilusión que ni mucho menos se apaga pese a los malos arbitrajes que frenan la producción de puntos. La prioridad es reaccionar de manera inmediata con un triunfo ante el Reus que haga olvidar el mal trago anterior. Es la mejor forma de curar la herida.

El conjunto entrenado por Álvaro Cervera está dispuesto a seguir la línea recta trazada desde hace varios meses con un recorrido marcado por la regularidad en el que los compromisos en el estadio Ramón de Carranza adquieren especial relevancia. Y es que tanto la permanencia -para la que sólo quedarían 11 puntos- como la posterior pelea por entrar en la promoción por el ascenso -en la que en realidad ya está inmerso desde la tercera posición- pasan en buena parte por los encuentros que aún quedan por disputar en el santuario cadista. Ocho son las citas que el calendario reserva en casa, en total 24 puntos que si el Cádiz es capaz de atrapar le otorgarán posibilidades de participar en el play-off para subir a Primera. Esos 24 puntos se añadirían a los 40 que ya tiene asegurados hasta alcanzar los 64, una cantidad que podría ser suficiente para acceder a la definitiva batalla entre el tercero y el sexto clasificado.

La clave, por tanto, radica en elevar aún más el listón para que el Ramón de Carranza sea un auténtico fortín hasta final de temporada. Ejercer de anfitrión es un plus que el Cádiz sabe explotar salvo contadas excepciones. En las victorias recientes contra Mirandés y Almería pesó el hecho de jugar en coliseo del barrio de La Laguna. Remontada contra el cuadro burgalés y triunfo con un hombre menos frente a la escuadra mediterránea. Como visitante hubiese sido muy difícil poner el práctica el verbo ganar.

Los ocho rivales que aún deben pisar el césped del Ramón de Carranza son Reus, Rayo Vallecano, Tenerife, Lugo, Levante, Nástic de Tarragona, Córdoba y Elche. Todos los enfrentamientos serán muy complicados contra adversarios metidos de lleno en la pelear por objetivos distintos, pero el as que siempre se guarda el Cádiz es jugar en casa empujado por una afición que esta campaña disfruta como nunca. La comunión entre el equipo y la hinchada se antoja fundamental, y más ahora cuando el club ha sido perjudicado.

El conjunto gaditano se apoya en su sede como elemento diferencial de su buena trayectoria en el campeonato. Es el tercer mejor local de LaLiga 1|2|3, el mismo puesto del que es inquilino en la clasificación general. Ha sumado 27 puntos de los 39 dirimidos en su campo fruto de un balance de ocho victorias -contra Getafe (3-0), Numancia (1-0), Huesca (1-0), Alcorcón (4-1), Real Zaragoza (3-0), Sevilla Atlético (4-1), Almería (1-0) y Mirandés (2-1)-, tres empates -frente a Mallorca (1-1), Girona (0-0) y UCAM Murcia (2-2)- y dos derrotas -ante Real Oviedo (0-2) y Real Valladolid (0-1)-.

Sólo Levante y Girona ofrecen mejores números como local que el Cádiz. El líder ha ganado diez de sus 12 encuentros desarrollados en el Ciutat de Valencia y sólo ha cedido dos igualadas para embolsarse 32 puntos, uno más que el segundo, el Girona (31), vencedor en nueve de sus 13 citas, de las que cuatro se han resuelto con empate. Los dos equipos más fuertes de la categoría de plata no han caído en casa, al igual que el Tenerife, que en su campo ha capturado los mismos puntos que el Cádiz, 27, la misma cifra que acredita el Oviedo en el Carlos Tartiere.

Los seis equipos que después de 25 jornadas mandan en la tabla de Segunda División A son los que más puntos obtienen como anfitrión. El Getafe, cuarto, lleva 26 en su estadio, el sexto mejor local.

Cuanto más puntos se consigan en campo propio, más opciones hay de formar parte de la zona de privilegio, como queda demostrado. Sumar todos los puntos en casa es imposible, como también reflejan las estadísticas, y por ello es importantes pescar a domicilio. El Cádiz ha disputado 39 puntos en casa, de los que ha perdido 12 que ha conseguido recuperar como visitante a haber arañado 13 en sus 12 salidas. Los viajes le sirven hasta la fecha de elemento corrector. Lo que pierde en casa lo recupera fuera. El equipo amarillo es el quinto mejor foráneo con esos 13 puntos, lejos de los 23 cosechados por el Levante. Girona y Reus -próximo rival- ha sumado 15 cada uno, y el Getafe se ha hecho con 14, los mismos que el 14, que pese a sus buenos números como viajante ocupa plaza de descenso lastrado por sus pobres cifras en el Nuevo Arcángel, donde sólo ha logrado 13 puntos de 36 posibles. Es el peor local de Segunda A y no funcionar en casa acarrea graves consecuencias.