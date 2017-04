El entrenador del Cádiz reconoció en la rueda de prensa previa al partido de este sábado en Huesca que se trata de un enfrentamiento clave "porque si ganamos se disipan dudas y si perdemos se van a acrecentar". No obstante, pone de manifiesto la diferente forma de verlo desde dentro y desde fuera, no en vano "nosotros sabemos que queda mucho y hay tiempo para ganar, para recuperar a gente que no está bien, y también que si perdemos habrá comentarios". "Si ganamos será como dar un golpe encima de la mesa", resume antes de referirse al entorno. "Ni se le tranquiliza ni se le calienta, es como es, no puedes ir contra el entorno. Pero nosotros tenemos que tener otra perspectiva, no ser catastrofistas. Tanto si perdemos como si ganamos, porque luego vendrá el líder", recuerda.

De cara al tramo final de Liga, Álvaro Cervera advierte que "la cabeza la tienes que tener despejada para hacer el trabajo físico y táctico. Hasta ahora hemos sido un equipo claro en ese aspecto, a ver de aquí al final. Parece que nos estamos atascando, pero los otros también aprietan. En los últimos cinco partidos hemos perdido uno, empatado dos y ganado dos, y damos mala sensación, pero no es así".

"Ya avisé que cuando las cosas se consiguen pronto parece que han sido fáciles y si la continuación no es de igual manera puede parecer un traspié. Estamos haciendo todo lo posible por seguir en el mismo camino. Nos está costando porque los otros aprietan", insiste. "A estas alturas cuesta que entren las cosas en la cabeza, pero los jugadores entrenan muy bien, a veces más alocados que antes, antes quizás más pensando y ahora quizás más alocados, pero me llega que estos resultados no han gustado en el vestuario, más que el resultado el juego, que la primera parte del otro día fue mejor que los otros dos partidos. Más o menos es igual a como yo lo veo, aunque como entrenador tengo que pensar en lo mío y en lo de fuera. En el rival también. Ellos, los jugadores, sólo piensan en lo propio", explica.

Sobre la disponibilidad de los integrantes de la plantilla, el preparador reveló que Dani Güiza no trabajó "porque está con dolor en una rodilla" y Álvaro García tampoco "por el golpe del otro día en un tobillo". "Sólo entrenará un día y veremos a qué nivel. Si no está bien creo que no hay que forzar y es mejor descansar, recuperarse bien", avanza. En cambio, Garrido "sí está bien ya" y eso le permite contar con los cuatro mediocentros, algo muy importante "por mi forma conceptual del fútbol".

Preguntado por la posibilidad de que cambie el sistema si finalmente Álvaro García es baja, Cervera avisa que no se lo plantea "porque podemos utilizar a Jesús (Imaz), Aitor, gente de ese perfil; si jugamos de otra manera es más por el rival". El Huesca, un hueso. "Por números es el equipo más en forma, viene de abajo y ha cogido a los de arriba, lleva muchos partidos sin perder, ganando muchos en los últimos minutos, tiene a jugadores buenos, con nivel de Primera, con las ideas muy claras y la inercia que teníamos hace dos meses", apunta.

Preguntado por los jugadores que no están bien, señala que, en su opinión, "se recuperan con un poco de todo, porque puede ser la cabeza, el físico, que se puede aligerar el trabajo, las charlas, el entorno que ayude, pero no hay una pastilla que arregle eso. Están atascados pero pasa como con una tubería, que al desatascarla luego corre un caño grande de agua".

Sobre algunos hombres en concreto también habló el preparador del cuadro amarillo. De Santamaría dice que "su temporada es muy extraña, para él y para mí, pero es un jugador que ahora nos viene bien porque nos da una pausa que ahora no tenemos con Alfredo. Tenemos gol pero no la pausa que Gorka tiene. Lo que pasa es que hasta ahora nunca ha estado al nivel físico y ahora parece que sí". Sobre Aketxe admite que "nos damos cuenta que es un buen jugador de fútbol y creemos que va a ir para arriba. Lo necesita el Cádiz, el equipo. Tiene cosas de genio". Y sobre la sanción de Aridane y su posible sustituto, se limita a adelantar que será "Migue o Servando, uno de los dos", afirmando que las bajas no le preocupan e incluso las considera "higiénicas" durante el año. "Otra cosa es lo que pasó con Álvaro García en el play-off", indica, calificando la roja al central como "justa".

¿Firma Cervera el empate en Huesca? Un segundo de reflexión y una respuesta tajante. "Mejor ganar".