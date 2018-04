El Cádiz se complica la vida en su pelea por el ascenso a Primera División. Los puntos que debería haber sumado pero dejó escapar -frente al Lorca y al Almería en casa se le marcharon cuatro en tiempos recientes que pueden resultar decisivos- le obligan a afinar aún más en la recta final de la temporada si pretende alcanzar una gloria reservada a sólo tres de la docena de equipos implicados en la contienda. Ocupa el cuarto lugar en la tabla con cuatro puntos de margen sobre el séptimo, la misma distancia que se le separa de las plazas de ascenso directo de las que parece aún más lejos por las dificultades que tiene para conseguir victorias. Suma sólo cuatro en 13 citas de la segunda vuelta mientras otros adversarios sí avanzan con pasos de gigante a base de triunfos. La competencia es máxima y la victoria es un bien más necesario que nunca. Es el momento de sumar puntos de tres en tres para completar la hazaña.

No lo tiene nada fácil el conjunto amarillo, que no sólo no da la sensación de haber llegado a su límite sino que además se enfrenta a un calendario de vértigo acuciado por la urgencia de los puntos si de verdad quiere dar el salto a la máxima categoría del fútbol español. Hay otros equipos que emergen como favoritos muy por delante (Sporting de Gijón, Rayo Vallecano, Real Zaragoza, el Huesca aunque ahora atraviese un bache…). Pese a todo, los de Álvaro Cervera mantienen sus opciones intactas. Dependen de lo que sean capaces de hacer en el sprint definitivo hasta principios de junio.

Ls de Cervera jugará dos partidos seguidos fuera de casa tras recibir al Sporting

El itinerario que debe cubrir el Cádiz en fechas venideras está lleno de obstáculos. En las próximas cuatro jornadas la esperan tres salidas y un partido en el estadio Carranza contra el líder, el Sporting de Gijón. Llega la hora dar el paso al frente. Ahora o nunca. El sábado -a partir de las cuatro de la tarde- visita a un incómodo Reus que aún tiene pendiente la tarea de amarrar la permanencia. El domingo, día 22, recibe al cuadro gijonés -a las seis de la tarde-, el equipo más en forma de LaLiga 1|2|3, que ha sumado 31 de los 39 puntos disputados en la segunda vuelta en una demostración de poderío. Lejos queda aquel 0-3 de los amarillos en El Molinón.

Pero ahí no queda la cosa. Después de medir su temperatura frente a un líder hasta ahora intratable, el Cádiz tiene que encarar dos encuentros a domicilio de manera consecutiva. El primero en el Nuevo Zorrilla frente al Real Valladolid, un rival directo por el ascenso que a día de hoy está seis puntos por debajo de los amarillos. En la escuadra pucelana milita el máximo goleador del torneo, Jaime Mata, que acredita 26 tantos en el segundo más anotador -lleva 53 dianas, dos menos que el Rayo Vallecano-. La segunda salida seguida es al Carlos Belmonte para tratar de sorprender a un Albacete que, situado en la zona media de la clasificación, se hace fuerte en su terreno -el pasado fin de semana perdió 0-1 ante el Rayo con un gol de Raúl de Tomás en fuera de juego-.

Después de jugar dos partidos fuera de casa, el Cádiz vuelve al Carranza para recibir nada menos que al Real Zaragoza, el otro equipo que ha sumado 31 puntos hasta la fecha en la segunda vuelta y claro candidato a dar el salto a Primera.