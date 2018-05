La calculadora echa humo

La inesperada derrota encajada a manos del Barcelona B ha propiciado que la situación clasificatoria del Cádiz se embrolle bastante cuando parecía que el triunfo de una semana antes frente al Zaragoza había aclarado mucho el panorama de cara a cumplir el objetivo de ser uno de los protagonistas de la fase de ascenso.

Tanto se ha apretado el asunto que existen nada menos que 531.441 combinaciones de resultados posibles que pueden afectar al Cádiz. Esta cantidad, muy elevada a estas alturas de competición, se debe a que son 12 los partidos que decidirán si los amarillos se meten o no en las eliminatorias. La relación de esos choques con influencia en el futuro cadista es la siguiente: Sporting-Granada, Zaragoza-Valladolid, Cádiz-Tenerife, Sevilla At.-Numancia, Cultural Leonesa-Oviedo y Osasuna-Lorca (41ª jornada); y Barcelona B-Zaragoza, Valladolid-Osasuna, Granada-Cádiz, Numancia-Cultural Leonesa, Oviedo-Huesca y Tenerife-Albacete (42ª jornada). Queda fuera de la relación el Córdoba-Sporting, a pesar de que los asturianos todavía no tienen amarrada matemáticamente su presencia en la fase de ascenso, pues su marcador no puede cambiar en ningún caso que el Cádiz entre o se quede fuera de los seis primeros.

La que sí está prácticamente finiquitada, aunque aún resten por disputarse tres contiendas entre adversarios directos en la pugna por clasificarse para los play-off (Zaragoza-Valladolid, Valladolid-Osasuna y Granada-Cádiz), es la guía de resolución de todos los empates a puntos dobles, triples, cuádruples, quíntuples o séxtuple en los que todavía se podría ver involucrada la escuadra entrenada por Álvaro Cervera.

La clarificación de esa guía (ver en la edición impresa) se ha producido tanto por la imposibilidad de que se originen ya determinados empates múltiples a puntos que hasta la semana anterior sí eran factibles como por la necesidad de que en esos tres choques entre rivales directos que se hallan pendientes de disputa se den ciertos marcadores para que se produzcan las igualdades a puntos en cuestión. El Zaragoza-Valladolid tendría que deparar unas tablas porque es la única manera de que el Cádiz, los maños y los albivioletas puedan terminar la liga con los mismos puntos. El Granada-Cádiz debería arrojar un triunfo local pues de otro modo los dos protagonistas jamás empatarían a puntos. En cuanto al Valladolid-Osasuna es el único que ofrece dos opciones, la de la equis y la de la victoria navarra, ya que son los dos supuestos en que ambos conjuntos y el Cádiz podrían compartir un empate a puntos al final. Eso sí, solo existe un caso en el que se intercambiarían puestos según lo que surja del Valladolid-Osasuna. Sería en el cuádruple empate con esos dos conjuntos, el Cádiz y el Oviedo. Los gaditanos serían segundos (con victoria del Osasuna) o terceros (con tablas).

No se incluye en este análisis de los empates, los factibles a 63 puntos con el Cádiz y el Tenerife (dos derrotas cadistas y dos triunfos canarios). El Cádiz se quedaría siempre fuera de la fase de ascenso.