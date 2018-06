A por un buen final

Marcos Mauro compareció el jueves en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de El Rosal y mostró su confianza en la clasificación del Cádiz para la fase de ascenso. El equipo amarillo depende de sí mismo para acceder al play-off.

El defensa reconoció que el gol del Tenerife en el tiempo de prolongación supuso un golpe fuerte. "Fue un mazazo, pero pero a partir del lunes el equipo cambió el chip. Sabíamos que todo estaba en juego en el final del campeonato", aseguraba cuando era preguntado por el encuentro ante el cuadro chicharrero.

Avisó el central de la dificultad que entraña último partido de Liga, que depara una visita al Granada "Es una de las plantillas más competitivas de la categoría y será muy difícil ganar en Los Cármenes". Pero asegura que la motivación es máxima: "El vestuario está bien, tranquilo y con mucha confianza porque sabe que está ante una dura tarea. Siempre que estuvimos con el agua al cuello supimos salir adelante". Para Marcos Mauro hay una máxima: "Será clave estar tranquilos y sin ansiedad".

Se regocija en el apoyo que recibirá el equipo el sábado en Granada donde se espera una masiva afluencia de cadistas: "Hay que olvidarse de todo porque se trata de un partido diferente. Es adelantar un partido de play-off".

El argentino se congratuló por el apoyo que recibirá el Cádiz el sábado en Granada, donde se espera una afluencia masiva de aficionados cadistas. "Cada vez que el Cádiz juega fuera está arropado, sentimos el calor de la gente y en Granada nos van a apoyar y van a ser el jugador número doce en el campo".

El Granada no se juega nmada el sábado pero Mauro no cree que vaya a ser más fácil por ello. "Los equipos cuando no tienen presión dan una versión distinta. Y el Granada ya no tiene presión, pero creo que va a depender más de nosotros que de ellos", explicó el zaguero.

A su juicio, en Los Cármenes "tenemos que hacer un partido serio. Sabemos que dependemos de nosotros mismos y eso es muy importante". Está convencido de lograr la victoria. "Hasta ahora yo ni estoy pensando en no entrar en play-off, es que eso no lo pensamos".