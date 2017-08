Un bicampeón muy ambicioso

El Ramón de Carranza le espera después de poner con el Real Madrid Europa a sus pies. Rubén Yáñez es un privilegiado aunque entre palos, como profesional, deba demostrar todavía muchas de las cosas buenas que le llevaron a la elite. Aterriza en la Tacita de Plata con dos Ligas de Campeones bajo el brazo, las que ganó en las dos últimas campañas como integrante del equipo de Zidane. A Rubén Yáñez, catalán de nacimiento, le toca crecer lejos de la 'casa blanca' como jugador del Getafe, que en su primer año con el cancerbero en propiedad ha entendido adecuado cederle al equipo amarillo.

Rubén sabe la dificultad del proyecto en el que se ha embarcado. La exigencia de un club fuerte y el empuje de una de las aficiones que mayor fidelidad muestra dentro del balompié nacional. Pero el portero es ambicioso, manifestándolo en el transcurso de su presentación en la sala de prensa del Carranza: "El Cádiz tiene muchas opciones de subir a Primera. Puede ser un gran año y se puede conseguir el ascenso". En un proyecto en el que lo primero es la permanencia y asentar un poco más al equipo en Segunda A, el último fichaje va un poco más allá.

Juan Carlos Cordero, que es el director deportivo, acompañó al gerundense en el acto de ayer. "Viene cedido del Getafe y ha desarrollado su carrera en el Real Madrid", recordó. "Su incorporación comenzó a tomar forma cuando Jesús Fernández quería minutos en otro equipo (acabó saliendo a la Cultural Leonesa). Agradezco que la primera opción de Rubén haya sido el Cádiz porque a nivel deportivo siempre ha estado cerca de nosotros", matizaba Cordero.

El cancerbero, ilusionado ante su nueva etapa en la capital gaditana, dijo encontrarse "encantado de estar aquí porque el acuerdo alcanzado ha sido la mejor decisión". Posteriormente explicó que su pugna por ganar la 'batalla' a Cifuentes será grande desde el primer día. "Vengo para ganarme el puesto. Sé que no voy a tener las cosas fáciles y que para jugar me lo tengo que ganar yo", añadiendo con orgullo que "el interés del Cádiz hacía mí ha sido determinante". "Cifuentes es un gran portero y el equipo que me he encontrado es bastante bueno. Estoy muy contento", relataba sobre el potencial de la plantilla.

El nuevo portero cadista desveló que no había tenido ocasión de hablar con Jesús Fernández, al que conoce de la etapa de ambos en la cantera madridista. Sin embargo, sí lo había hecho con Kiko Casilla, el portero del Madrid con pasado cadista. "Kiko me ha hablado del Cádiz y me lo ha pintado todo muy bien. Me dijo que es un club grande y que tiene una muy buena afición".

Para acabar, se le cuestionó por las opciones de prolongar su estancia en la entidad más allá de la presente campaña. Su respuesta, lógica a la espera de acontecimientos. "He venido a competir y a hacer un buen año. Luego se verá qué sucede", recalcó el nuevo cancerbero cadista, que posiblemente el domingo se estrenará en la convocatoria con motivo del encuentro contra el Alcorcón.