A dos bandas

El regreso de Brian y Aridane ante el Levante permitió que jugaran de nuevo los cuatro defensas más utilizados por Álvaro Cervera, aunque el susto protagonizado esta semana por Carpio y la pujanza de Luis Ruiz podrían hacer dudar al técnico en los laterales.

El Cádiz saltó al césped del Ramón de Carranza ante el líder Levante el pasado sábado con su defensa más titular, los cuatro zagueros que más partidos y minutos han disputado a lo largo de toda la temporada. El regreso de Brian Olivan después de tres jornadas en las que por decisión técnica dejó su lugar a Luis Ruiz y la vuelta de Aridane tras cumplir un encuentro de sanción posibilitó que Álvaro Cervera pusiera en liza a los hombres en los que ha depositado más confianza para las labores de contención en las cercanías del marco de Alberto Cifuentes.

El lateral zurdo volvía al once una vez transcurrido casi un mes desde que entrara en su última convocatoria, el día de la derrota ante el Tenerife, un 0-1 que, visto lo visto, le dejó señalado, no en vano la acción del tanto de los insulares se produjo por un error de Sankaré al salir a cerrar un hueco en la banda de su compañero. Por su parte, el central canario ocupaba de nuevo su plaza entre los elegidos después de haberse perdido la visita al Huesca por la tarjeta roja directa que vio ante el Lugo por una fea entrada.

Llegado el momento decisivo de la campaña, siete últimos compromisos en los que el equipo amarillo tratará de hacer valer sus méritos para mantener el lugar que actualmente ocupa en la zona de play-off de ascenso a Primera División, el entrenador debe optar por dar continuidad a los que para él han sido fijos en la retaguardia, salvo fuerza mayor, o bien por rotar en algún caso, como podría ser entre Brian y Luis Ruiz, en pos de obtener la máxima concentración y rendimiento. Además, para el desplazamiento de este fin de semana a Alcorcón se da la circunstancia añadida de que Javier Carpio, indiscutible en el lateral derecho, ha tenido problemas físicos en los últimos días, por lo que dependiendo de su evolución también podría contar con su oportunidad Iván Malón.

No obstante, en principio la lógica apunta a que Cervera se jugará las castañas con su defensa tipo, una línea en la que Carpio acumula 34 partidos, siempre en el once, y un total de 3.027 minutos. Aridane, por su parte, lleva 32 partidos, también siempre desde el comienzo, y 2.865 minutos. Brian, 27 partidos, igualmente en todos desde el pitido inicial, y 2.320 minutos. Y Sankaré, 26 partidos, sólo uno de ellos saltando desde el banquillo, y 2.200 minutos. Unos números que no admiten dudas respecto a la condición de titular de los cuatro. De hecho, los otros integrantes de la plantilla que actúan en esas demarcaciones presentan unos registros que distan un mundo. Servando, por ejemplo, es el que más ha participado pero sólo lo ha hecho en 13 ocasiones, en ocho de ellas en el once, para un total de 856 minutos. Luis Ruiz, en nueve, ocho de ellas como titular, con 699 minutos. Migue González, en cinco, siempre desde el inicio, con 425 minutos. E Iván Malón, incorporado en el mercado de invierno, en tres, sólo una vez como titular, para un total de 132 minutos.

En cualquier caso, aunque el preparador cadista se incline por sus preferidos, lo cierto es que difícilmente podrá repetir con ellos en todas las citas que restan en la recta final del campeonato, ya que tres de ellos se encuentran apercibidos de suspensión. En efecto, Carpio y Brian, a quienes han mostrado cuatro cartulinas amarillas, así como Aridane, al que han sacado nueve, al margen de la roja antes referida, se encuentran a una tarjeta de la sanción, y se antoja complicado que jugando donde juegan no vean ninguna en siete partidos, por lo que Malón, Luis Ruiz y Servando o Migue González a buen seguro volverán a contar para Cervera en lo que queda de Liga. Situación diferente es la de Sankaré, puesto que el central senegalés va por la primera amarilla de su segundo ciclo y parece complicado que alcance las cinco y por esta razón se pierda algún choque por castigo federativo. Otra cosa es que sea expulsado como ya le ocurrió en casa contra el Almería.

De momento, en Santo Domingo lo normal es que vuelvan a formar los cuatro defensas más titulares del Cádiz, con la obligada incógnita por la evolución de las molestias en un hombro que arrastra Carpio, cuya baja sería cubierta por Malón en el lateral derecho, y la de saber si el técnico mantiene a Brian o decide alternar con Luis Ruiz para la demarcación del lateral izquierdo. Dudas a dos bandas.