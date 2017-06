Ni bajan los brazos ni regalarán el encuentro

El entrenador del Elche, Vicente Parras, evitó lanzar las campanas al vuelo y por el contrario prefirió mostrarse realista en su comparecencia ante la prensa en las horas previas a emprender el viaje hacia Cádiz, en donde se juegan gran parte de sus opciones de permanencia mañana a partir de las ocho de la tarde.

"En el vestuario todos somos conscientes de lo que nos estamos jugando y vamos con responsabilidad y optimismo", anunció antes de reconocer que "tenemos tenemos pocas opciones, lo sabemos, pero las tenemos y hay que apurarlas". Tras insistir en que el grupo "es consciente de que la cosa está muy difícil, aunque tenemos nuestras opciones y no nos planteamos no ganar", advirtió que el cuadro ilicitano saltará al césped del Ramón de Carranza con el ineludible objetivo de conseguir la victoria. "En nuestra cabeza está ir a Cádiz y ganar. No saco otra cuenta", manifestó.

Preguntado por el adversario que se encontrará en la Tacita de Plata, un rival al que también le va la vida en el envite porque se juega sus posibilidades de acceder al play-off de ascenso, Parras explicó que lo que más le preocupa del cuadro amarillo es "su velocidad", precisando que de la línea de ataque siente especial temor con "Ortuño".

No obstante, el técnico del Elche también tiene muy claro que lo que desde luego no tienen que hacer los suyos es facilitarle la tarea al Cádiz. "Debemos ser capaces de ir a ganar el partido, pero debemos hacerlo manteniendo el equilibrio y bajo ningún concepto regalárselo a ellos", reveló, advirtiendo que, por encima de cualquier otra cuestión, sus jugadores deben exhibir "madurez". "Creo que serán claves los primeros 20 minutos", vaticinó antes de asegurar que "aunque es cierto no nos vale el empate", de hecho con un punto el descenso a Segunda B sería posiblemente matemático, "no tenemos que ir a Carranza a suicidarnos".

Por último, en relación al apoyo con el que contarán en esta visita, calificó de "espectacular" la respuesta de de la afición franjiverde, ya que aproximadamente unos 600 seguidores ocuparán plaza en las gradas del estadio gaditano. "Eso demuestra que esta afición apoya a su equipo y tenemos que responderles. Es un plus de motivación ver que, a pesar de todo, no estamos solos", concluyó.