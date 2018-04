La baja del utrerano, una dura prueba para el equipo

El Cádiz llega al terreno del Real Valladolid dispuesto a dar la campanada sin su futbolista más cotizado. No le queda otra. Un equipos se hace grande cuando se crece ante la adversidad y hoy le toca al conjunto amarillo dar un paso.

No es nada fácil conseguir el objetivo, menos todavía con la ausencia del extremo, que ha participado en 31 encuentros de Liga. No es la primera que el Cádiz encara un choque huérfano del jugador que marca diferencias. Hasta cinco envites ha disputado sin la presencia del utrerano y el recorrido no es halagüeño. Una victoria, un empate y tres derrotas.

Los gaditanos vencieron 0-1 en Lugo en la tercera jornada pese a que Álvaro no formó parte de la convocatoria. Sin él empataron 0-0 en casa ante el Numancia -sexto capítulo- y sin él perdieron 1-0 en Oviedo -quinta semana-, 3-0 en Lorca -séptimo episodio- y 1-0 en Soria en la única cita de la segunda vuelta en la que no estuvo el zurdo.

El Cádiz anda atascado en los últimos tiempos y sin Álvaro García el reto aún es mayor. Se las tiene que ingeniar con un punto menos de rapidez. Cuando la velocidad se ve reducida hay que emplear otros argumentos y quizás sea el momento de la imaginación de Alberto Perea.

La convocatoria no deparó sorpresas salvo la ausencia de Mikel Villanueva. Álvaro Cervera cubrió la baja de Kecojevic con la elección de dos laterales derechos, de manera que Rober Correa o Carpio se colocarían de central en caso de necesidad.

La lista de 18 jugadores está formada por Alberto Cifuentes, Rubén Yáñez, Carpio, Rober Correa, Brian, Servando, Marcos Mauro, Garrido, Fausto Tienza, Álex Fernández, Abdullah, Eugeni, Salvi, Nico Hidalgo, Alberto Perea, Carrillo, David Barral y Dani Romera.

Además de los lesionados, Kecojevic, Álvaro y Moha Traoré, se quedaron fuera por motivos técnicos Villanueva, Lucas Bijker, Aitor y Jona.