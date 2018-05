Una baja importante pero no decisiva

El Comité de Competicion de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó ayer el partido de sanción al centrocampista Carles Aleñá, el jugador más importante del Barcelona B, por acumulación de cartulinas amarillas. Se trata de una baja sensible para el conjunto azulgrana, la de su futbolista más desequilibrante, que lleva el 10 a su espalda y que la próxima temporada tendrá ficha con el primer equipo en Primera División. Ya debuto con los mayores con 19 años en la Liga en la temporada 2016/17 y esta temporada ha disputado tres encuentros de la Copa del Rey. No sólo es el faro de su equipo por su enorme calidad y jerarquía, también es el máximo goleador con 11 tantos.

La ausencia de Aleñá es en principio una buena noticia para el Cádiz, aunque si por algo destaca el conjunto catalán es por el potencial de su plantilla pese a su mala clasificación, quizás por su inexperiencia. No deja de ser peligroso el conjunto canterano del Barcelona pese a la baja de su mejor jugador. De hecho, no le ha ido mal del todo a su equipo en los otros tres paridos sin su participación. En la jornada 22ª perdió (0-1) en casa ante el Real Valladolid sin Aleñá, y sin él consiguió una victoria de mérito en el campo del Tenerife por 1-3, mientras que en el terreno del Lorca arañó un empate a uno. Un revés, un triunfo y una igualada, es decir un recorrido normal y una demostración de que el cuadro azulgrana no deja de ser competitivo aunque no esté su jugador de referencia.

Tampoco podrá vestirse de corto contra el Cádiz Iñigo Ruiz de Galarreta, castigado en su caso tras ser expulsado por doble amarilla en el choque contra el Sporting de Gijón. El vasco, uno de los más veteranos de la plantilla con 24 años, es el segundo medio con más minutos después de Aleñá, por lo que se trata de otra baja importante en la escuadra barcelonesa. Los dos, al estar sancionados, jugaron ayer un amistoso con el primer equipo en Sudáfrica.