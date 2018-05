Habrá autobuses a El Rosal para la cita del Cádiz B, que además se podrá ver en la web del club

El Cádiz B recibe al Teruel en El Rosal el próximo domingo a las cuatro y media de la tarde en el encuentro de ida de la eliminatoria entre campeones de Tercera División para subir a Segunda B. Los aficionados que quieran acudir al encuentro tienen que comprar la entrada de manera anticipada en las taquillas del estadio Carranza.

El precio para los abonados cadistas es de 3 euros, que pasan a 15 para los no . Las entradas estarán a la venta hasta agotar aforo. El domingo sólo se podrá acceder a El Rosal previa presentación de las entradas y no habrá localidades a la venta. Los abonados pueden comprar entradas hasta hoy jueves, mientras que los no abonados podrán adquirirlas desde el viernes. El horario será el habitual de 10:00 a 13:30 y 17:30 a 20:00 horas.

El club anuncia que habilitará un aparcamiento auxiliar en El Rosal para facilitar el acceso en vehículos, y además mantiene el servicio de autobús para abonados al precio de 2 euros, con salida a las tres y media de la tarde desde Telegrafía, para el que es necesario inscribirse una vez adquirida la entrada en la recepción de las oficinas del estadio Carranza.

Los aficionados que no acudan a El Rosal podrá ver el partido en directo a través de Cádiz CF TV en un un servicio de televisión online de pago desde la web oficial del club a un precio de 3,95 euros. La plataforma estará activa el sábado para poder anticiparse en la compra del pase para el encuentro, que podrá verse desde cualquier dispositivo compatible.