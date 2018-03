La ausencia de Señé pesa antes de jugar

La ausencia por sanción de Josep Señé, el único jugador de la Cultural y Deportiva Leonesa que había disputado la totalidad de partidos y minutos en las 30 jornadas, es la nota del conjunto local ante el duelo contra el Cádiz.

Rubén de la Barrera, que aún no ha repetido el mismo once a lo largo del campeonato, tendrá que encontrar una alternativa a uno de sus jugadores más desequilibrantes, decantándose por un dibujo táctico diferente al de las dos últimas jornadas o intentando colocar un sustituto que, en todo caso, no tendrá las mismas características que el catalán.

Si en el anterior encuentro en el estadio Reino de León, ante el Reus, De la Barrera introdujo una pequeña revolución en su once inicial, en esta ocasión, después del severo correctivo en Gijón (4-0), puede que también se plantee múltiples variantes que pudieran afectar a todas las líneas.

Incluso el cambio en la portería, con la vuelta de Jesús Fernández, precisamente ante su ex equipo, no está descartada a pesar de que Jorge Palatsí no haya sido precisamente el principal culpable de que la Cultural sea el segundo equipo más goleado de LaLiga 1|2|3.

La línea defensiva también pudiera ser retocada con alternativas de vuelta a la titularidad para Iza en el lateral derecho e incluso Iván González y el holandés Gianni Zuiverloon -éste tras cumplir su sanción- para el centro de la defensa.

En la medular, la plaza que dejará libre Señé tendrá que ser cubierta necesariamente con otro jugador y el que tiene más opciones de recuperar su puesto de inicio después de dos partidos consecutivos en el banquillo como alternativa es el canario Yeray González.

Las bandas son otras posiciones donde Rubén de la Barrera puede buscar, tanto explotarlas ofensivamente, como también resguardarse ante un rival como el gaditano con una enorme velocidad al contragolpe con Salvi y Álvaro, sus principales peligros en ataque.

De esta manera, jugadores como Ángel García, prácticamente inédito desde su llegada en el mercado invernal, como el suizo Thierry Moutinho que tampoco ha supuesto un refuerzo desde su incorporación, pueden tener su oportunidad, con la alternativa también para Samu Delgado y el titular los últimos encuentros Guarrotxena.

Sólo el delantero centro Rodri Ríos, a pesar de su mala puntería en los últimos encuentros parece tener garantizada su presencia, aunque solo sea por no haber en la plantilla otro jugador de similares características.