La ardua tarea de frenar la sangría

El Cádiz afronta la visita al campo del Huesca -el próximo sábado a partir de las ocho y media de la tarde- con la imperiosa necesidad de puntuar, de al menos no perder. Aunque para ocupar posiciones en la azotea de la clasificación es necesario practicar el verbo ganar y el equipo amarillo arrastra tres jornadas seguidas sin vencer (una derrota y dos igualadas), un empate en el terreno de un rival directo que transita por detrás en la tabla no sería un mal resultado en el caso de no poder conseguir la victoria. El reto inmediato de los andaluces es no verse superado por un pujante séptimo que demuestra disponer de energía para combatir con los de arriba.

Salir de El Alcoraz por delante de los oscenses en la tabla insuflaría ánimos renovados a un equipo amarillo que pretende continuar en lo alto y si es posible con la holgura que disfrutaba hace bien poco.

El conjunto gaditano llegará a ese importante encuentro en una línea descendente que trata de frenar a toda costa, mientras que el aragonés comparece delante de su afición inmerso en una trayectoria ascendente que pretende extender todo lo que pueda pese a que aún debe medirse con adversarios que van por encima suya. Le esperan visitas a Oviedo y Girona y recibir al Tenerife.

Las cifras reflejan con claridad el camino de uno y otro en las fechas más recientes. El Cádiz llevaba una cómoda ventaja de siete puntos sobre el séptimo, el Huesca, en la 30ª jornada que ahora es sólo de dos tres capítulos más tarde. Ha dilapidado cinco en apenas tres semanas y el margen de error queda ahora reducido a la mínima expresión. Mientras los de Álvaro Cervera sólo han sumado dos puntos en los últimos tres choques, los de Juan Antonio Anquela se han embolsado siete. Demasiadas concesiones al rival.

El desplazamiento al Norte peninsular se produce en el momento en el que la diferencia sobre el séptimo es la más baja desde que el Cádiz se consolidó en las plazas de promoción de ascenso. La ventaja solía oscilar entre los tres y los cinco puntos -en 12 jornadas el colchón fue de tres, cuatro o cinco- hasta que alcanzó la cota más elevada en las jornadas 29ª y 30ª con una diferencia de siete que ponía a los gaditanos en una situación idónea en la pelea por adquirir un billete para el play-off. Pero fue llegar a ese tope y a partir de ahí la renta se vino abajo hasta el punto de que la estancia de los gaditanos en la parte alta corre serio peligro si no consigue aumentar su cosecha. La prioridad es regresar de Huesca agarrado como poco a la quinta posición. No presión en el Cádiz por el nuevo objetivo de alcanzar el play-off, aunque el cuadro pirenaico tampoco se había fijado esa ambiciosa meta. En ese aspecto reina el empate.