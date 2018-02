Una aportación colectiva

Este curso no hay ningún jugador del conjunto amarillo que se acerque ni por asomo a esa cantidad ni parece que lo vaya a haber salvo sorpresa en el tramo más importante del torneo de la regularidad. El que más goles acumula en la Liga es Álvaro García, que acredita media docena sin ser un especialista en la faceta de la definición.

Fausto Tienza, con cuatro tarjetas, se queda a una de ser sancionado

Fausto Tienza no participó el pasado sábado en el encuentro contra el Real Oviedo, pero fue amonestado por el árbitro durante la segunda parte mientras hacía ejercicios de calentamiento en la banda. El canario Juan Luis Pulido Santana reflejó en el acta quw el medio del conjunto amarillo vio la tarjeta por "dirigirse al árbitro asistente número uno desde la zona de calentamiento en los siguientes términos: "¡todo esto viene por la falta que has pitado y no era!", brazos en alto y viva voz". Se trata de la cuarta cartulina que ve Fausto Tienza, que arrastra tres a primera parte de la temporada con el Osasuna, por lo que se queda a sólo una de sufrir el correspondiente castigo por parte del Comité de Competición.