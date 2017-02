El ex apoderado vincula a Pina y Del Nido con la compra de las acciones a finales de 2013

Durante el juicio celebrado ayer en la Audiencia Provincial salieron a relucir los nombres de Quique Pina y José María del Nido como los auténticos promotores de la compra de acciones a Antonio Muñoz formalizada a finales del año 2013. Carlos Medina se encargó de hablar de ello y de ellos y lo hizo sin titubeos. De uno recordó que entonces era presidente del Granada y de otro que está en prisión. No dijo que son los dueños, pero no hizo falta. Bastó con una breve explicación lo suficientemente explícita para entenderlo. Habló con conocimiento de causa porque lo vivió en primera persona.

El ex apoderado de Locos por el Balón contó que en su día, en 2013, Quique Pina lo llamó para que el periodista mediara ante Antonio Muñoz para la tramitación de las acciones del empresario cordobés. Medina explicó que "Pina me llamó porque no se hablaba con Muñoz para gestionar las acciones y yo llamé a Fran Canal para que ayudara al Cádiz en el convenio de acreedores". De esa manera desveló el papel que desempeñó Pina, entonces presidente del Granada, pero, según la versión de Medina, atareado en la adquisición del paquete de acciones que Muñoz había rescatado de Sinergy tras los reiterados incumplimientos del grupo dominado por gestores italianos. Eso es lo que contó ayer del ex apoderado de Locos por el Balón sobre el entonces dirigente del club nazarí, que en teoría no podía comprar acciones de otro club en esa época.

El director de la revista ¡Ese Cádiz... Oé! recordó después que él fue el representante de Locos por el Balón en la compra de las acciones en la subasta ante notario celebrado en diciembre de 2013. Y señaló además que "el que estaba en medio era José María del Nido, ahora en prisión. Vizcaíno llega después". No se olvidó de la actual situación en la que se halla el ex presidente del Sevilla.

Así, en distintos momentos de su declaración, Medina vinculó directamente a Pina y Del Nido con la compra de aquellas acciones de Muñoz que suponía la mayoría de las participaciones de la entidad. A Medina no le hizo falta explicar que el actual presidente del Cádiz es hombre de máxima confianza del ex dirigente sevillista.

Los nombres de Pina y Del Nido se habían barajado como posibles actores principales en la compra de acciones, pero nunca se había oído en sede judicial ni nadie tan cercano lo había contado hasta ayer con tanta claridad. Carlos Medina lo soltó aunque a alguno o algunos no le haya terminado de gustar.

Otra cuestión es a nombre de quién o quiénes estaban en su día esas acciones, pero el que fue representante de Locos por el Balón no dudó en poner en primera fila a Pina y Del Nido.