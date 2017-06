Lo de este año es de pena

La clasificación del Cádiz para la fase de ascenso a Primera División tiene un mérito enorme, pero este logro gana aún más cuando salen a la luz algunos datos que ponen de manifiesto que el equipo amarillo ha tenido que luchar contra viento y marea en la fase regular de la Liga. Un total de 42 jornadas en las que ha sido el conjunto al que menos penaltis le han señalado, cuando, por contra, ha sido el segundo más castigado cuando la acción constitutiva de ese castigo se produjo en su área. No ha sido un equipo bien tratado en ese sentido y no será porque no ha llegado en infinidad de veces al área del equipo contrario.

Diario de Cádiz muestra las cuatro tablas en las que se contabilizan los penaltis a favor, en contra, los goles a favor de penalti y los goles en contra desde los once metros. Unas cifras que desvelan aspectos más que llamativos. Por ejemplo, el Levante -brillante campeón de LaLiga 1|2|3 2016-17- es el conjunto más favorecido en estas acciones, con un total de diez penas máximas de las que transformó ocho. Muchos puntos para los azulgranas desde los once metros. Tampoco el Tenerife y el Getafe, compañeros de viaje en el play-off, han salido mal parados con ocho y siete, respectivamente. El conjunto insular desperdició tres y el madrileño, uno. El cuarto equipo que pelea por el ascenso, el Huesca, anotó cuatro de los seis penaltis que le señalaron en área contraria. Seis para el Girona, que los anotó todos, aunque sufrió bastante con motivo de las nueve penas máximas en contra. A pesar de ello ascendió como subcampeón.

Lo del Cádiz ha resultado muy significativo y ha sido motivo de queja por parte de los jugadores y de Álvaro Cervera a lo largo de la campaña. Ha sido el tercer equipo más anotador de los 22 de Segunda A, empatado con Getafe y el Sevilla Atlético, lo que quiere decir que sus llegadas al área rival no han sido precisamente esporádicas. Por lo tanto el número de penaltis a favor no va en consonancia.